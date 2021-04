Stress ed Attività Fisica

Introduzione

Lo stress indica la risposta dell'organismo a stimoli, definiti stressor, che tenderebbero a peggiorare l'equilibrio funzionale del corpo.

Gli elementi che producono stress possono essere fisiologici o psicologici: fattori come attività fisica eccessiva, cambiamenti di temperatura o di altitudine ma anche di natura microbica, tossica o traumatica sono da considerarsi fattori fisiologici; quelli invece di natura emotiva, come ad esempio problematiche familiari o lavorative, esami da affrontare etc., sono da considerarsi fattori psicologici.

Shutterstock

Questi cambiamenti sono mediati dall'attivazione del sistema nervoso simpatico e dalle ghiandole surrenali. I glucocorticoidi, tra i quali si ricorda il principale: cortisolo o ormone dello stress, appunto, vengono prodotti dalla corteccia surrenale. Promuovono l'utilizzo dei grassi, il catabolismo proteico, quindi la distruzione della massa muscolare, aumentano l'emissione di glucosio dal fegato al circolo sanguigno, sopprimono la liberazione e l'attività dell'ormone della crescita e svolgono un'azione immunodepressiva, riducono cioè le difese immunitarie.

Selye (1956) ipotizzò 3 fasi che descrivono le reazioni del corpo allo stress.

La prima fase, nota come reazione d'allarme, è quella in cui il corpo percepisce lo stress e attiva la sindrome"fight-or-flight", caratterizzata dall'aumento del battito cardiaco, aumento della frequenza respiratoria, della temperatura corporea, della circolazione sanguigna direttamente correlata ad un incremento della pressione arteriosa, della sudorazione e delle tensioni muscolari.

Il nostro corpo, infatti, non è in grado di differenziare stress fisici da stress psicologici, la risposta immediata del corpo allo stress si rifà quindi ad una memoria atavica di battaglia o di fuga da situazioni potenzialmente pericolose per la nostra sopravvivenza.

Se limitato nel tempo, quindi, lo stress è da considerarsi come un evento benefico che ci aiuta ad adattarci meglio ai cambiamenti dell'ambiente che ci circonda.

Nella seconda fase, di resistenza ed adattamento, il corpo continua la sua lotta alla sopravvivenza resistendo ed, in parte, adattandosi agli stimoli esterni.

Nella terza fase, lo stress diventa insostenibile per l'organismo. E' caratterizzato da periodi di malessere ed infastidimento organico persistente nel tempo.