Stacchi da terra con manubri: Come si Eseguono e Benefici

Sebbene ci siano un milione di modi per eseguire uno stacco da terra, le varianti con i manubri sono ottime per i principianti perché, a differenza del bilanciere , ne esistono di leggeri e poco impegnativi, che si riescono a sollevare anche se si è poco allenati.

Questo esercizio con i manubri può giovare ai muscoli stabilizzatori delle spalle e della parte superiore della schiena. Tuttavia, onde evitare infortuni, è necessario mantenere le spalle in trazione e impegnate in ogni momento.

Per evitarlo, invece di concentrarsi sulla spinta dei fianchi in avanti, provare a spingere attraverso i piedi per alzarsi, e tenere la colonna vertebrale dritta e neutra durante l'intero esercizio.

Per allenare i muscoli giusti, bisogna posizionare i piedi a una distanza non superiore alla larghezza delle spall e perché se si tengono le gambe troppo larghe il core può faticare a stabilizzare il peso, favorendo le lesioni.

Varianti degli stacchi da terra con manubri

Usare un solo manubrio

Invece di tenere due manubri, se ne può usare uno solo, stringendolo con entrambe le mani. Questo può aiutarti a prendere confidenza con l'esercizio.

In alternativa si può tenere solo un manubrio in una mano e lasciare l'altro braccio lungo i fianchi In questo modo il core lavorerà ancora di più per mantenere stabile il corpo.

Adottare la posizione Sumo

Mettersi con i piedi leggermente più distanti rispetto alla larghezza delle spalle e le dita allargate ai lati. Le braccia dovrebbero pendere dritte davanti al corpo, tra le gambe. Questa variante dello stacco si concentra ancora di più sui fianchi ed è spesso una posizione più comoda per le persone alte.

Tenere la gambe rigide

Per incidere ancora di più sui muscoli posteriori della coscia, gli stacchi da terra con manubri a gamba rigida sono la strada da percorrere. La postura rimane in gran parte la stessa di quella base, ma le ginocchia si piegano meno. Alla fine del movimento si dovrebbe sentire un buon allungamento nella parte posteriore delle cosce.

Posizione sfalsata

Stare in piedi con i piedi alla larghezza delle anche e fare un passo indietro. Mantenere la maggior parte del peso sulla gamba anteriore mentre ci si abbassa e usare la gamba posteriore come cavalletto.

Gamba singola

Mantenere tutto il peso su una gamba e sollevare l'altra dietro di sé mentre si abbassano i pesi.