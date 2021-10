Squat: Muscoli Coinvolti

Cosa C’è da Sapere

Informazioni essenziali sullo squat

Gli obbiettivi ultimi, tuttavia, possono essere differenti. Per alcuni costituisce il gesto-gara definitivo (powerlifting e weightlifting), per altri invece rappresenta un mezzo "speciale", ovvero molto vicino al movimento specifico, ma non uguale.

Un'ulteriore categoria (bodybuilder, amanti del fitness) ci cimenta nello squat per ragioni puramente estetiche. Ricordiamo in ultima, ma non meno importante, la sua funzione preventivo-riabilitativa sulla muscolatura e sulla forza degli arti inferiori – con numerosi vantaggi osteo-articolari, posturali ecc.

Come qualsiasi altro esercizio, in base alla scelta del tipo di carico allenante (volume, intensità, densità e altri parametri), per mezzo dello squat è possibile allenare la forza – in tutte le sue sfaccettature – l'ipertrofia e la resistenza – di breve e media durata.

Ciò detto, soprattutto per ragioni anatomo-funzionali, non tutti sono in grado di praticare squat in maniera "obbiettivamente corretta". In questi casi è molto importante saper riconoscere la lacuna esecutiva ed apportare le giuste modifiche alla routine, che possono essere di tre tipologie:

scelta di una variante diversa ;

; limitazione attiva del movimento;

attiva del movimento; sospensione e parallela instaurazione di un protocollo di condizionamento propedeutico (mobilità delle caviglie, allungamento di muscoli rigidi o retratti, potenziamento selettivo ecc.).

Una differente tecnica di esecuzione tuttavia, così come la scelta di una variante, cambia inevitabilmente il tipo di stimolo apportato all'organismo.

In alcuni casi, questo aspetto può essere gestito a proprio favore.