Squat: Come si Esegue e Possibili Rischi

Come deadlift o stacco da terra, bench press o distensioni su panca , pull-up o trazioni alla sbarra , lo squat è un vero e proprio gesto atletico – riferendosi ad altre discipline potremmo menzionare anche: snatch , clean , jerk , muscle up , front lever ecc.

ATTENZIONE! Ciò non significa che non sia possibile allenare le cosce e i glutei senza lo squat ! Ma semplicemente che è un'esecuzione di grande efficacia. Esistono condizioni fisiche che impongono tassativamente di evitarlo, ma non per questo diventerebbe impossibile allenare gli arti inferiori.

Come si Fa

Faremo una breve descrizione del back squat, il più diffuso e praticato in generale.

Nota: volendo essere "pignoli" – anche se, in realtà, trattasi più precisamente di accuratezza – prima di approcciarsi allo squat sarebbe necessario eseguire un breve percorso di educazione al movimento, con l'opportuna presenza di un istruttore. Tutte le indicazioni necessarie – tipo di calzatura (senza rialzo nel tallone), apertura e posizione dei piedi, ritmo respiratorio e stabilità del core, sensazione di appoggio plantare completo, sostegno lombare, avanzamento delle ginocchia ecc, creeranno le basi per potere eseguire uno squat più corretto possibile con l'uso di sovraccarico.

Come si fa il back squat?

In qualsiasi tipo di squat, il carico dev'essere sempre percepito – in discesa e in salita – al centro del piede; mai sull'avampiede e mai sul tallone. La pianta, inoltre, non deve mai staccarsi dal pavimento.

Le ginocchia non cederanno mai al valgismo o al varismo, e non oltrepasseranno eccessivamente la punta dei piedi in avanti – su quest'aspetto incide molto la divaricata dei piedi.

Il back squat è il più conosciuto della categoria. Prevede l'uso di un sovraccarico costituito dal bilanciere, da posizionare dietro le spalle (sul muscolo trapezio), circa sulla spina scapolare, con apertura delle mani (impugnatura prona) a circa 25-30 cm più esterne del deltoide e avambracci perpendicolari al pavimento. L'altezza del bilanciere rispetto alle spalle è importante; l'ideale sarebbe all'altezza di C7, ma appoggiato sulla spina scapolare. Già all'altezza del deltoide posteriore, che comunque richiede una certa mobilità di spalle e scapole, il busto tende ad inclinarsi in avanti (tipico del powerlifting), caricando maggiormente sui glutei e sui lombari e minormente sui quadricipiti. Ciò dovrebbe ridurre anche il carico sul legamento crociato anteriore e la compressione patello-femorale.

Esercitando una trazione del bilanciere sul trapezio, si facilita la verticalità della colonna vertebrale.

Al momento dello stacco del bilanciere dal power rack, o dai supporti dedicati, i piedi sono uniti; si faranno poi due passi indietro, avendo cura di rimanere nell'area di sicurezza della struttura, per divaricarli e iniziare l'esecuzione.

La posizione è eretta, con i piedi distanziati in maniera variabile: da poco più della larghezza del bacino a quella delle spalle, con le punte direzionate leggermente verso l'esterno (se fossero le lancette di un orologio, indicherebbero tra le 10:10 e le 11:05 per intenderci).

Inspirando profondamente (trattenendo poi fino al termine della spinta), si va ad espandere la cassa toracica ma soprattutto ad abbassare il diaframma mantenendo il controllo della cintura addominale (il che permette di stabilizzare il core, necessario all'ottimizzazione del movimento). Spalle e scapole sono leggermente addotte (petto in fuori). Il bacino ruota in avanti (iperestendendo leggermente), in modo da attivare lombari e glutei.

La testa e lo sguardo saranno sempre posizionati verso l'orizzonte.

Inizia quindi la discesa, flettendo le tre articolazioni (coxo-femorale, ginocchio e tibiotarsica). Man mano che si scende in profondità, il busto potrebbe tendere ad inclinarsi un po' in avanti per consentire ai lombari e ai glutei di contribuire maggiormente allo sforzo; la pertinenza o meno di questo atteggiamento, se lieve, è comunque oggetto di dibattito. Le ginocchia non oltrepasseranno in avanti di molto la punta dei piedi, mentre la loro proiezione laterale supera la larghezza delle spalle.

Qui, lo squat può classificarsi in 3 tipologie a seconda di quanto si scende: parziale (sopra il parallelo), mezzo (in parallelo) e completo (in buca).

Raggiunta la famosa "buca" – ovvero il punto di massima accosciata – senza sfruttare il rimbalzo balistico e senza appoggiarsi sulle articolazioni, inizia la spinta di risalita. Il movimento è lo stesso della discesa, ma eseguito all'inverso. Si consiglia di fare molta attenzione a non eccedere con l'iperestensione lombare e cervicale (errore tipico del sesso femminile), di non cedere in cifosi (curvare in avanti la parte alta della schiena) e di non "schienare" – coinvolgere malamente ed eccessivamente la bassa della schiena, portando il sedere in alto ma lasciando la schiena alla stessa altezza, per poi tirarla su una volta assunta un'angolazione articolare meno faticosa per i quadricipiti.

Terminata la spinta, ricordiamo di non iper-estendere mai le ginocchia.

Se si manifesta una certa difficoltà nel mantenere tutti questi accorgimenti in massima accosciata, potrebbero esserci delle rigidità articolari (tipiche del sesso maschile) o limiti anatomici. Non si commetta quindi l'errore, nell'intento di prevenire qualsivoglia infortunio, di interrompere il movimento sul parallelo – momento in cui il femore si allinea con il pavimento, formando gli "ipotetici" 90° di angolazione della coxo-femorale (che in realtà non sono tali) – anziché di migliorare la capacità di movimento. Il parallelo è un momento critico del gesto di squat e perseverarvi potrebbe sortire l'effetto contrario – soprattutto riguardo le ginocchia. Oltre il parallelo, avviene un rilassamento dei legamenti crociati. A impedire queste evenienze stabilizzando l'articolazione partecipano gli ischio-crurali, normalmente antagonisti del quadricipite. D'altro canto, il quadricipite raggiunge il picco di lavoro ad un'angolazione del ginocchio di 80-90°, quindi, se l'intento dello squat è di sviluppare quest'ultimo, un mezzo squat è più che sufficiente.

Concludiamo dicendo che non esiste l'esecuzione perfetta ed uniformabile per tutti, ma senza dubbio è utile tenere in considerazione tutti i suggerimenti menzionati sopra per comprendere quale possa risultare il movimento più corretto per noi.

Per approfondire: