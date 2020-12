Squat o affondi, quale esercizio allena meglio i muscoli delle gambe?

Quando si allena la parte inferiore del corpo, la prima scelta ricade quasi sempre sugli squat. Questo esercizio molto comune è assolutamente funzionale per la tonificazione di glutei e muscoli delle gambe ma non è l'unico. Anche gli affondi, infatti, svolgono egregiamente questo compito, scolpendo le gambe anche meglio degli squat. Lavorando su una gamba per volta, infatti, gli affondi offrono infatti una serie di vantaggi in più come migliorare l'equilibrio e rinforzare il core.

Quanti Squat? Se lo squat è uno degli esercizi più apprezzati le ragioni sono diverse, prima tra tutte il fatto che supporti egregiamente i movimenti quotidiani (basta pensare a quante volte ci si accovacci per raccogliere qualcosa da terra), rafforzando tendini e legamenti. Ma come per tutti gli esercizi, benché ottimo, non significa che si debba esagerare con le sessioni, onde evitare un eccessivo sviluppo dei muscoli nella parte anteriore delle cosce. Allenare al meglio i quadricipiti è sicuramente importante, ma troppa forza concentrata in quel punto può infatti generare a uno squilibrio muscolare se non si presta attenzione anche ai glutei e ai muscoli posteriori della coscia. Questo di conseguenza, puoi portare a diventare più incline al dolore alla parte bassa della schiena, all'anca o al ginocchio. L'importanza della tecnica Anche compierli in modo errato può essere contro producente e portare allo stesso risultato. Fare gli squat tenendo le ginocchia a un angolo maggiore di 90 gradi o sollevando un peso troppo pesante, ad esempio, può causare uno stress eccessivo sulla parte bassa della schiena e nel lungo periodo portare anche a lesioni, secondo l' American College of Sports Medicine.

Quanti affondi? Limitare gli squat a favore di qualche affondo in più è quindi un'ottima idea. Gli affondi sono un esercizio semplice e funzionale e garantiscono una serie di benefici che invece dagli squat tradizionali è impossibile ottenere. Per prima cosa, è stato dimostrato che quelli in avanti facciano lavorare i glutei (in particolare il gluteo massimo e medio) e i muscoli posteriori della coscia in modo più efficace degli squat a corpo libero. Questo aiuta a bilanciare la fascia muscolare lungo la parte anteriore e posteriore delle gambe. Gli affondi sono anche più funzionali rispetto a molti altri esercizi per la parte inferiore del corpo, poiché implicano il movimento in avanti. Imitando lo schema di camminata umana, possono infatti incoraggiare un'andatura e una postura corretta. Lavorare sull'equilibrio Non va dimenticato nemmeno che, a differenza degli squat, gli affondi siano un esercizio unilaterale, una caratteristiche che aiuta ad affrontare gli squilibri muscolari sul lato sinistro e destro del corpo. Sebbene tali squilibri non causino direttamente lesioni, possono comunque portare a movimenti impropri durante l'allenamento, e a una postura scorretta. Visto che tengono occupata una gamba alla volta, le mosse tipiche degli affondi consentono di concentrarsi su ogni lato del corpo in modo specifico, senza lasciare che la metà dominante di ognuno prenda il sopravvento, come può accadere con gli esercizi che le allenano entrambe contemporaneamente. Nel tempo questa caratteristica aiuta a correggere eventuali squilibri preesistenti, prevenendo anche future asimmetrie. Gli affondi sono anche un ottimo esercizio di costruzione dell'equilibrio. Stare su un lato mentre si sposta il peso avanti e indietro attiva i piccoli muscoli stabilizzatori del corpo, fondamentali per l'equilibrio e la coordinazione generali.