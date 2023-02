Squat con bilanciere: come si esegue, benefici e errori da non commettere

Nel bodybuilding , lo squat assume un ruolo importantissimo nello sviluppo della forza ; non viene tuttavia considerato "realmente" fondamentale in quanto, anche chi non è in grado di eseguirlo, può ugualmente allenarsi ottenendo ottimi risultati.

Come eseguire lo squat con bilanciere

Attenzione! Lo squat è un esercizio altamente tecnico, da apprendere con cautela e, in principio, con bassi carichi. Non intraprendere lo squat senza un buon istruttore.

Non di meno, per eseguirlo è fondamentale godere della mobilità articolare sufficiente a livello del bacino e delle caviglie, nonché una buona stabilità del ginocchio.

Bisogna però specificare che, per la sua natura, lo squat è forse l'esercizio più soggettivo ad oggi conosciuto.

Di seguito cercheremo di sintetizzare i passi fondamentali, suggerendo un'esecuzione quantomeno sicura.

Indossa il cinturone per migliorare la compattezza e la stabilità del core, e scegli un paio di calzature adeguate – in alternativa, mettiti scalzo (se puoi); Poniti in piedi di fronte al bilanciere, a sua volta posizionato alla giusta altezza sui fermi della rack; Caricati il bilanciere all'altezza delle scapole (più precisamente, sulle spine delle stesse) ed impugnalo con le mani prone ad una larghezza maggiore rispetto al margine dei deltoidi;

Nota: l'altezza del bilanciere rispetto alle spalle modifica l'esecuzione dello squat. Più in basso lo mettiamo, più mobilità di spalla è necessaria, più sarà possibile flettere il busto avanti e spingere di gluteo tirando anche di schiena. Più in alto lo mettiamo, meno mobilità di spalla è necessaria, meno si flette il buso in avanti, con minor impegno della schiena e del gluteo, a vantaggio invece dei quadricipiti.

Con i piedi vicini, spingi sulle gambe e staccalo dai fermi. Fai un paio di passi indietro; Con le ginocchia estese, divarica le gambe (più o meno) quanto il bacino e ruota esternamente i piedi di circa 10°. La testa è in asse con il corpo e non guarderà mai troppo in su; Adduci le spalle (le scapole sono anche leggermente depresse), proiettando leggermente il petto verso l'alto. Il tratto lombare è ben saldo, i glutei in tensione e, di conseguenza, il bacino ruotato leggermente in avanti. Fai attenzione a non accentuare troppo il movimento di antiversione, buttando in fuori il sedere prima dell'accosciata; si tratta di un movimento inutile; Inspira profondamente per aumentare la compattezza e la stabilità del nucleo; Inizia la discesa flettendo le ginocchia, il bacino e la caviglia contemporaneamente; Lo squat "intero" prevede che il sedere e i quadricipiti scendano oltre il parallelo – la linea immaginaria che vede i femori paralleli al pavimento. La testa continua a guardare avanti. Fai attenzione a non rimbalzare sulle ginocchia in massima accosciata;

Nota: l'ampiezza del range of motion (ROM) dello squat è estremamente soggettiva. Per alcuni è complesso anche solo oltrepassare il parallelo, mentre altri (grazie a una maggior mobilità) sono quasi capaci di "sedersi per terra";

Lo sapevi che… molte persone limitano il ROM dello squat poiché, ad un certo punto (oltre il parallelo), il bacino ruota in dietro. Questo "sembrerebbe" comportare una parziale perdita della lordosi sul tratto lombare. In realtà, a questo livello (normalmente) non costituisce un problema. Diverso sarebbe se perdessimo la curva lombare nella prima metà del ROM o sul parallelo;

Inizia quindi la risalita, ovvero la fase attiva. Spingi percependo un maggior interesse del tratto del tallone e dell'esterno del piede (che indica un forte reclutamento dei glutei);

Nota: il gluteo è il principale protagonista dalla "buca" fino al parallelo. Oltrepassato questo limite, acquisisce maggior importanza il quadricipite.

Lo sapevi che… lo sticking point dello squat è più spesso situato poco sopra il parallelo, non sotto. Ciò nonostante, la maggior parte delle persone tende ad abbreviare il ROM dello squat in discesa, nel timore di "non farcela". Perché lo squat sia valido, d'altro canto, è essenziale che si superi il parallelo. Ciò comporta che, a conti fatti, quasi tutti rallentino e invertano l'esecuzione proprio nel momento più critico, ovvero quello in cui non si è in grado di mantenere una velocità adeguata.

La risalita deve vedere un'estensione uniforme delle tre articolazioni – anche se il focus andrebbe posto soprattutto sul bacino. Fai attenzione a non "sculare", ovvero a non alzare prima il sedere e poi la schiena. Soprattutto con carichi importanti, inizia ad espirare non prima della seconda metà della risalita. La rep termina con le coxo-femorali e le ginocchia estese;

Guarda il video

Focus su: larghezza gambe e apertura piedi, oltrepassare il parallelo (senza necessità di scendere completamente in buca), leggera antiversione del bacino e schiena sostenuta ma non eccessivamente iperestesa, testa dritta.