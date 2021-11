Lasciare che le ginocchia superino le dita dei piedi può rendere le articolazioni del ginocchio più forti e più resistenti. Spesso, durante le più comuni azioni quotidiane, come salire e scendere le scale e sedersi sul wc o sgabelli bassi, le ginocchia andranno oltre le dita dei piedi, per questa ragione squat e affondi risultano un utile allenamento.

In qualsiasi tipo di squat, il carico dev'essere sempre percepito – sia in discesa e in salita – al centro del piede; mai sull'avampiede e mai sul tallone. La pianta, come abbiamo detto, non deve mai staccarsi dal pavimento. Le ginocchia non cederanno mai al valgismo o al varismo, e non oltrepasseranno eccessivamente la punta dei piedi in avanti (ciò dipende molto la divaricata dei piedi).