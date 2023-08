Sport estivi: pro e contro

Introduzione Durante la stagione estiva, le occasioni di movimento tendono ad aumentare rispetto al resto dell'anno: non solo perché il bel tempo invoglia a muoversi di più e a praticare anche attività all'aperto, ma anche perché la vita sociale si intensifica, per cui è più probabile essere invitati a corsi, tornei e partire. Molti sport si prestano particolarmente all'allegria e convivialità tipica dei mesi più caldi, ma occorre fare attenzione perché gli sport estivi possono sì apportare benefici, ma anche comportare qualche rischio.

Non bisogna mai esagerare Muoversi fa sempre bene, ma bisogna fare attenzione a non esagerare e ad adottare le giuste precauzioni. Anche se spinti dall'entusiasmo di fare tipicamente estivo, meglio non buttarsi in uno sport senza prima aver pianificato l'attività. "Conoscere la tecnica dello sport che si vuole praticare è importante e rispettare un'adeguata preparazione fisica prima di dedicarsi allo sport durante le vacanze estive è fondamentale per limitare il rischio di infortuni ai legamenti, muscoli e ossa", sottolinea il Prof. Alberto Momoli, Presidente SIOT e Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia Ospedale "San Bortolo", Vicenza– "Spesso, infatti, chi pratica i più comuni sport in estate tende a farlo in modo amatoriale aumentando il rischio di stress muscolari, distorsioni e lesioni".

Trekking Il nuoto è lo sport migliore in assoluto: allena tutti i principali gruppi muscolari, stimola senza esporre a rischi il sistema cardiovascolare, migliora il fiato e la resistenza, non sovraccarica le articolazioni e può essere svolto da tutti. Ma non si tratta dell'unico sport estivo consigliabile. Ecco gli altri, con i principali pro e contro.

Beach volley È uno degli sport estivi più comuni in assoluto: anche alle persone meno sportive sicuramente è capitato di partecipare a una partita di beach volley, in spiaggia o anche in qualche campo di sabbia allestito in città o in altre località di villeggiature. Pro: è molto divertente, favorisce le relazioni sociali e aiuta a scaricare la tensione. Seppur praticato sulla sabbia, non comporta un impatto cardiovascolare e articolare eccessivo. Inoltre, tutti possono giocare, basta solo un minimo di coordinazione. Contro: non è molto performante a livello fisico. Infatti, non allena la muscolatura, se non quella degli arti inferiori, e comunque in maniera blanda, e non aumenta fiato e resistenza. Può inoltre esporre a infortuni, soprattutto di caviglie e ginocchia.

Racchettoni Anche se molti lo considerano solo un passatempo, in realtà i racchettoni sono un vero e proprio sport anaerobico a forte impatto cardiovascolare. Naturalmente perché funzioni come allenamento, gli scambi e gli spostamenti devono essere veloci. Se la pallina cade in continuazione e si sta per la maggior parte del tempo fermi i benefici fisici vengono meno, così come il divertimento. Pro: questa attività prevede sforzi brevi ma intensi, per cui aiuta a dimagrire. Inoltre, allena moltissimo le gambe e le braccia. Contro: ha un forte impatto sulle articolazioni, per cui va evitato da chi soffre di male alle ginocchia e di problemi alla schiena. Inoltre, essendo così intenso non deve mai essere praticato nelle ore più calde della giornata.

Sup Lo stand up paddle (acronimo SUP)è un'attività che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom. Si tratta di un mix fra canoa e surf: chi pratica questo sporti, infatti, deve stare in piedi su una tavola da surf, spostandosi con una pagaia. Pro: ha il vantaggio di essere molto divertente e appassionante. Inoltre, è un allenamento total-body: migliora il senso dell'equilibrio; aiuta a tonificare i muscoli di braccia, spalle e tronco, oltre a quelli stabilizzatori delle gambe; stimola il sistema cardiovascolare. Costituisce un ottimo stimolo di tipo propriocettivo con risvolto positivo per tutte le articolazioni. Contro: non è molto semplice da praticare, poiché presuppone una buona elasticità muscolare, una discreta forza muscolare degli arti inferiori e soprattutto la presenza di riflessi validi e agilità articolare. Il rischio è di essere un po' discontinui e di andare incontro a pericolose cadute.

Padel Fra gli sport più in voga al momento c'è sicuramente il padel, praticato con una speciale racchetta in campi più piccoli di quelli da tennis, circondati da pareti, che sono di supporto alle due coppie di giocatori permettendo loro di rilanciare la palla. Pro: migliora la coordinazione, la mobilità e i riflessi. È anche un valido esercizio cardiovascolare che aiuta a perdere peso e rafforza la capacità cardio-respiratoria. Consente di attivare tutti i distretti muscolari. Contro: ha un impatto fisico importante, per cui espone a un elevato rischio di infortuni, soprattutto a carico delle articolazioni del ginocchio e della caviglia. Può esporre anche a patologie da sovraccarico, quali tendiniti, e a disturbi alla colonna vertebrale.