Introduzione Secondo uno studio condotto dalla Harvard Medical School sarebbero 5 le principali attività fisiche più salutari, sia a livello fisico che mentale. In particolare, potrebbero aiutare nel controllo del peso, rafforzare le ossa e i muscoli, promuovere l'elasticità e la tonicità, ma anche le funzioni cognitive.

Cinque attività fisiche per il benessere: lo studio di Harvard I ricercatori della Harvard Medical School hanno evidenziato come cinque discipline sportive, o semplicemente attività fisiche facilmente praticabili ogni giorno nel quotidiano, possono allenamenti possono essere particolarmente benefici per la salute dell'intero organismo. L'età e il livello di preparazione atletica, la forma fisica, non sono fattori determinanti: "se si pratica una forma di esercizio aerobico per almeno 30 minuti al giorno e si includono due giorni di allenamento di forza alla settimana, ci si può considerare persone attive", secondo gli studiosi.

Attività più salutari Nuoto

Thai Chi

Allenamento muscolare

Camminata

Esercizi di Kegel

Nuoto E' noto quanto il nuoto sia una delle migliori attività sportive in assoluto, perché coinvolge l'intera muscolatura, pur non stressando le articolazioni per via del galleggiamento in acqua. Il nuoto (ma anche acquagym) è benefico per le persone affette da artrite perché permette loro di sopportare un peso minore, allena e tonifica tutti i muscoli del corpo, aumenta la forza, migliora il metabolismo, la salute cardiovascolare, e la respirazione.

Thai Chi Il Thai Chi, arte marziale cinese in cui si combinano movimenti fluidi e rilassamento, è un'attività assolutamente benefica per il corpo (soprattutto a livello muscolare) e per la mente (ha un effetto calmante e combatte lo stress). Può essere praticata da tutti, indipendentemente dall'età e dalle condizioni fisiche.

Allenamento muscolare L'allenamento muscolare volto all'aumento della forza, e non della massa, è utile per bruciare calorie e quindi controllare o perdere peso». Importante, in questo caso, è iniziare sollevando pochi chili di peso, e aumentare gradualmente nelle settimane successive l'allenamento.

Camminata Semplice, praticabile da tutti a qualsiasi età, senza bisogno di particolari attrezzi o luoghi come palestre in cui praticarla. Camminare è l'attività più semplice da praticare nel quotidiano, e, al tempo stesso, una tra le più benefiche. A confermarlo gli stessi studiosi della Harvard Medical School che sottolineano come camminare possa migliorare il colesterolo, rafforzare le ossa, contrastare lìipertensione artesiosa e il rischio cardiovascolare, ma anche combattere lo stress e migliorare la memoria. Si inizia con 15 minuti al giorno per poi aumentare fino a 30-45 minuti più volte alla settimana per massimizzare i benefici.