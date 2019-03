Saper scegliere tra spin bike o cyclette

Una scelta corretta dell'attrezzo più adatto ad uno specifico allenamento (spin bike rispetto alle cyclette), è fondamentale alla buona riuscita del programma e al raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Procediamo con ordine.

Iniziamo specificando che, essendo molto rumorosa – quasi come la pratica dei "rulli" – la pratica dello spinning a casa è sconsigliata in ambienti condominiali, soprattutto con isolamento acustico inappropriato, e in particolare ad orari poco ortodossi. In tal caso, come giusto compromesso, una buona cyclette posizionata su di un tappeto gommato è certamente l'opzione consigliabile.

Per un soggetto che ha già praticato spinning in palestra e vorrebbe riprodurlo in home fitness, di certo la scelta più idonea è quella di una spin bike, che offre maggiori possibilità di regolazione, indispensabili alle variazioni di intensità tipiche della disciplina. Ad un neofita invece, sarebbe consigliabile l'acquisto di una bike tradizionale.

Poiché tende a sovraccaricare parecchio il tendine rotuleo, in particolare quando si sfora la cadenza delle pedalate / minuto consigliate (in difetto tanto quanto in eccesso), in caso di debolezza o delicatezza specifica si consiglia di evitare la spin bike e di scegliere invece una cyclette.

La faccenda si complica nel caso in cui ci siano necessità particolari o promiscue. In caso di riabilitazione, prevenzione e terapia, l'attrezzo più utile sarebbe la cyclette; tuttavia, se ad averne necessità fosse un ex ciclista, o comunque un ex atleta, forse diverrebbe molto più stimolante, e quindi più sensato, orientarsi su una spin bike con relativi video o audio lezioni da seguire sul televisore o sul monitor dell'apparecchio (se ne è dotato).

Oggi è presente sul mercato una vasta gamma di prodotti, il cui prezzo oscilla da poche centinaia di euro fino ai 4000 euro per le bici più professionali.

Qualunque sia la scelta è consigliabile verificare prima che la bici sia dotata di un display in grado di visualizzare la frequenza cardiaca, la frequenza della pedalata e soprattutto che abbia meccanismi per la regolazione dello sforzo.