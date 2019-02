Regolazione della spin bike

La regolazione della spin bike deve rispettare le caratteristiche antropometriche del conducente.

La posizione della sella, ad esempio, dev'essere corretta in riferimento alla statura, più o meno all'altezza dell'anca – misurata in posizione eretta. Sul piano orizzontale, il sellino andrebbe regolato in modo che la parte anteriore del ginocchio sia perpendicolare al piede quando il pedale rimane orientato completamente in avanti – a ore 3:00, per intenderci. Ciò si traduce in una posizione nella quale, a gamba stesa e con il piede tutto in basso – a ore 6:00 – il ginocchio rimane leggermente flesso, con un angolo compreso tra il 25% e il 35% dell'escursione totale – 135-117 ° circa di angolazione.

L'altezza del manubrio può essere regolata sulla base del massimo comfort ottenibile; i partecipanti meno esperti potrebbero volerli posizionare più in alto, per alleviare il carico sulla zona lombare. Un ragionevole punto di riferimento è quello di posizionarlo all'altezza del sedile.

Come si costruisce una lezione di spinning?

Un tipico allenamento di spinning richiede l'impegno di un istruttore. Generalmente posizionato davanti al gruppo, egli ha l'obbiettivo di guidarlo nella simulazione di un percorso e / o di una competizione. Alcuni movimenti e posizioni sono concepiti per riprodurre salite, sprint e le classiche ripetute del ciclismo.

Un istruttore ben addestrato sa utilizzare la musica come fattore motivazionale, ed è in grado di impostare un coaching necessario per entusiasmare gli utenti, adattando l'allenamento al loro livello di fitness e ai loro obiettivi.

La maggior parte degli istruttori imposta l'allenamento con quella che viene definita una corsa a intervalli o intervallata, nella quale i partecipanti accelereranno in maniera progressiva o a sprint e scaleranno pendenze fino a mettersi in piedi sulla bici; non esiste un vero e proprio modello prestabilito da seguire. Nei primi anni 2000 sono state introdotte classificazioni "basate sul tipo di terreno" che simulano varie condizioni esterne – ad esempio la resistenza al vento. Queste lezioni sono progettate per migliorare il set di abilità da portarsi all'esterno, necessarie ad un ciclista, e aumentare parallelamente la resistenza fornendo un intenso allenamento cardiocircolatorio.

I partecipanti alle sessioni di spinning associano i propri obiettivi alla frequenza cardiaca, che può essere misurata anche per mezzo di un cardiofrequenzimetro, e seguono le variazioni simulate del percorso alternando momenti di resistenza ad altri di cadenza (la velocità con cui girano i pedali). Alcuni scelgono di mantenere un livello di intensità aerobico, moderato, con una frequenza cardiaca compresa tra il 50 e l'85% della massimale (FCmax), mentre altri eseguono intervalli di attività anaerobica lattacida a livelli compresi tra l'85 e il 92% della frequenza cardiaca massimale.

Nello spinning, i partecipanti possono valutare la fatica contestualizzandola in una scala di percezione allo sforzo da 1 a 10. L'istruttore dovrebbe quindi saper strutturare l'allenamento inquadrandolo tra 1 (pochissima fatica) e 10 (massimo sforzo), in base al gruppo.

La difficoltà dell'allenamento di spinning è modulabile in due modi:

Variando la resistenza sul volano collegato ai pedali. La resistenza è controllata da una manopola, una ruota o una leva che il pilota aziona manualmente, frenando direttamente sul volano – ad esempio, un comune freno della bicicletta, oppure una frizione, un freno magnetico, un freno idraulico o una cinghia che gira attorno al volano. Sulla maggior parte delle bici da spinning, il freno può essere regolato da "completamente libero", senza alcuna resistenza alla pedalata oltre l'inerzia del volano, al "blocco totale". Di solito i ciclisti che non riescono a pedalare con la resistenza richiesta dall'istruttore sono incoraggiati a diminuire il livello quanto necessario Cambiando la cadenza. A parità di resistenza, pedalare ad una velocità più elevata richiede, ovviamente, più energia. La cadenza corretta è compresa tra 80 e 110 o tra 60 e 80 RPM, a seconda della resistenza e della posizione – seduto o in piedi. Gli sprint sono quelli con la cadenza maggiore, ma è sconsigliabile oltrepassare i 110 RPM – in tal caso, meglio rimanere seduti. Uno sprint corretto dovrebbe durare da 10 a 25 secondi, esaurendo totalmente il pilota che raggiungerà una frequenza cardiaca compresa tra l'85% e il 92%.

Movimenti essenziali dello spinning

Lo spinning è basato su 5 movimenti fondamentali:

Seduto in piano (seated flat). Le mani sono nella parte centrale del manubrio. Questa è l'impugnatura numero uno. Tale posizione dev'essere utilizzata solo da seduti, per simulazioni su strada pianeggiante o durante il riscaldamento e il defaticamento. La cadenza è compresa tra 80 e 110 RPM. In piedi in piano, anche detto "running" (standing flat). Le mani possono essere leggermente più larghe o posizionate a metà via tra l'impugnatura stretta e quella larga. Questa è l'impugnatura numero 2 o 2,5. Il corpo è più verticale, staccato dal sellino, con il centro di gravità direttamente sopra la pedivella. Il peso corporeo non deve mai poggiare eccessivamente sul manubrio. Il valore di cadenza è compreso tra 80 e 110 RPM Salti (jumps o lifts). È una combinazione tra posizione seduta e in piedi, con le mani in posizione due, per una durata compresa tra 2 e 8 secondi. Cadenza tra 80 e 110 RPM Salita seduti (seated climb). Le mani sono in posizione due, si aumenta la resistenza mentre la cadenza è inferiore, tra 60-80 RPM Salita in piedi (standing climb). Le mani sono larghe e in avanti, in modo che le estremità dei pollici tocchino la parte più lontana del manubrio (impugnatura 3). Il pilota è inclinato leggermente in avanti, in modo da esercitare la massima forza sui pedali, con una resistenza elevata e una cadenza di 60-80 RPM.

Questi cinque movimenti lavorano ciascuno in una parte diversa del corpo e si concentrano su diversi muscoli delle gambe. Il ciclista deve sempre mantenere il controllo del volano applicando una resistenza che gli permetta di non oltrepassare i 110 giri / min. Non tutte le bici hanno la ruota libera, alcune sono dotate di scatto fisso, ed è possibile che il volano "scappi" con il rischio di provocare gravi lesioni. Il ciclista dovrebbe essere in grado di mantenere perfettamente anche la rotazione dei pedali con resistenza elevata; questo diventa più difficile al di sotto dei 60 RPM di cadenza e, non riuscendo a compiere "cerchi perfetti", aumenta il rischio di lesioni al ginocchio e all'anca. Su strada, il ciclista ha una cadenza naturale di circa 85 RPM e controlla i cambiamenti della pendenza o l'aumento / diminuzione del vento cambiando marcia per mantenere il ritmo. In media, il programma di spinning non deve superare o diminuire questo tasso di 25 RPM (110-60 RPM). In riferimento a quelli sopra elencati, ci sono altri 5 movimenti più avanzati – che manterremo in lingua originale.

Running / standing flat with resistance Jumps on a hill Seated flat sprint Seated hill sprint Standing hill sprint.

La maggior parte delle lezioni di spinning sono accompagnate da musica. I ciclisti possono sincronizzare la pedalata a tempo con il ritmo, giovando così di uno stimolo motivazionale per incoraggiare gli aumenti e accompagnare i recuperi. Spesso, la musica scelta dall'istruttore è dance o rock impostata su un ritmo di 4/4 (ma non necessariamente). Questo stimola a lavorare più duramente di quanto si potrebbe fare senza musica. L'istruttore può anche scegliere brani specifici per sprint, salite e salti. La musica aiuta il ciclista a mantenere una cadenza costante, che non deve corrispondere obbligatoriamente al ritmo.