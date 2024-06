Somatotipi: cosa e quali sono

"Perché, a parità di allenamento e alimentazione, alcuni soggetti vantano una maggio massa muscolare, mentre altri non guadagnano risultati apprezzabili?"

Soprattutto a causa della soggettività (patrimonio genetico, educazione e familiarità, back-ground d'allenamento, pregresso utilizzo di farmaci dopanti ecc.).

A livello antropometrico tuttavia, possiamo apprezzare caratteristiche "simili", ovvero che si ripropongono tra le persone.

Shutterstock

Per identificare una "logica" di distribuzione delle peculiarità somatiche, diversi studiosi (fin dall'Antica Grecia) hanno cercato di stilare classificazioni che raggruppassero prorprietà anatomiche, funzionali, metaboliche e perfono comportamentali sovrapponibili tra loro.

Stiamo parlando dei somatotipi - o morfotipi o biotipi, che dir si voglia.

Per dire il vero, ad oggi questo approccio è considerato obsoleto, perché non supportato da alcuna evidenza scientifica degna di nota. In pratica, non esiste una vera e propria correlazione con i vari aspetti che, come si credeva, dovrebbero tendere a riproporsi nei vari soggetti.

Questo non significa che sia "impossibile" ritrovare peculiarità simili tra le persone; ma semplicemente che "non è detto" che chi mostra certe caratteristiche ne possieda necessariamente altre correlate.

Di seguito forniremo comunque una breve descrizione della biotipologia di Sheldon, la più recente e "accreditata" (si fa per dire) tra le varie teorie di questo genere.

Nel 1940, Sheldon teorizzò la suddivisione di 3 somatotipi (successivamente approfonditi da altri specialisti quali Richard W. Parnell e Barbara H. Heath e J.E. Lindsay Carter):