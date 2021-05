Tuttavia, sebbene i sollevamenti delle gambe siano apparentemente semplici da eseguire, è piuttosto comune incorrere in errori che ne pregiudichino l'efficacia , non dando vita ad alcun risultato.

Il sollevamento delle gambe da posizione supina è un esercizio base presente in molte fitness routine, e rappresenta un ottimo modo per allenare i muscoli addominali e allungare e attivare i flessori dell' anca .

Errori comuni

Ecco gli sbagli più comuni che si possono compiere facendo sollevamento gambe e come evitarli.

Inarcare la schiena

Questo è probabilmente l'errore più ricorrente e anche uno dei più insidiosi e pericolosi. Staccando la parte bassa della schiena da terra e inarcandola, infatti, il carico di lavoro si sposta dagli addominali ai flessori dell'anca e poiché gli addominali non fanno alcuno sforzo, non traggono nemmeno molti benefici dal movimento.

Inoltre, questo inarcamento aumenta la tensione sulle articolazioni e sui legamenti della parte bassa della schiena, e ciò nel tempo può contribuire a generare dolore o lesioni.

Come evitarlo: la prima mossa da fare per eseguire correttamente il sollevamento delle gambe è spingere la parte bassa della schiena verso il terreno e mantenere la concentrazione per tutta la durata dell'esercizio. Questo fa sì che i muscoli addominali centrali restino impegnati e attivi nel lavoro.

Per esercitarsi a mantenere salda la schiena al pavimento, si possono eseguire esercizi che aiuteranno anche ad aumentare la forza del core.

Mettere le mani sotto i fianchi

Uno dei miti da sfatare ma che a volte ricorre quando si parla di sollevamento delle gambe, è che sia corretto posizionare le mani sotto il coccige durante l'esercizio, perché darebbero supporto in fase di esecuzione. Tuttavia, nonostante questo accorgimento renda l'esercizio più facile, spesso porta a un distacco da terra della parte bassa della schiena, estremamente nocivo.

Quando infatti si perde il coinvolgimento addominale e la parte bassa della schiena inizia ad inarcarsi, allontanandosi da terra, si riduce l'efficacia dell'esercizio per i muscoli addominali e si aumenta il rischio di dolore e lesioni da uso eccessivo.

Come evitarlo: se ci si sente stanchi o non in grado di compiere l'esercizio, invece di mettere le mani sotto i fianchi e dar vita così a una cattiva postura, è consigliabile diminuire il numero di ripetizioni o eseguire una variante dell'esercizio più semplice.

Per rendere i sollevamenti delle gambe meno impegnativi, si possono eseguire gli stessi movimenti con le ginocchia piegate, diminuire il raggio di movimento delle gambe o sollevare le gambe in modo alternato.

Flettere il collo

Un altro errore comune è quello di flettere il collo, sollevandolo da terra durante lo sforzo. Farlo però è sbagliatissimo perché potrebbe potenzialmente causare uno sforzo eccessivo ai muscoli di questa parte del colle e portare a indolenzimento o dolore.

Come evitarlo: mantenere la concentrazione il più possibile su flessori dell'addome e anca, in modo da non cedere alla tentazione di alzare il capo da terra.

Muoversi troppo velocemente

Eseguire i sollevamenti delle gambe molto velocemente non è sintomo di bravura e, soprattutto, non significa che si stia compiendo l'esercizio in modo corretto. È probabile, infatti che si stia usando lo slancio piuttosto che il muscolo preposto per completare il movimento e questo porta a ridurre notevolmente i benefici.

Come correggerlo: evitare di far oscillare troppo rapidamente le gambe in alto e in basso, ma sollevarle a un ritmo più lento per assicurarsi di ottenere la massima attivazione del muscolo flessore dell'anca e del core.