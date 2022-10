Soleo: Dov’è e come Allenarlo

Introduzione

Nel corpo umano ci sono oltre 700 muscoli, che differiscono fra loro per forma, dimensioni, localizzazione, importanza: solo una parte di essi è conosciuta ai più, mentre molti sono poco noti. Quando si decide di iniziare a fare un allenamento mirato, per esempio per aumentare la forza muscolare e tonificare il corpo, in genere, ci si concentra solo su alcuni gruppi muscolari, come addominali, glutei, pettorali, bicipiti, dimenticandosi degli altri. Fra i muscoli più trascurati c'è sicuramente il soleo, un muscolo della gamba che invece è fondamentale, soprattutto per chi vuole cimentarsi con la corsa ma non solo.