Slow jogging: caratteristiche e benefici della disciplina giapponese

Correre è sicuramente un buon modo per tenersi in forma e combattere la sedentarietà, così come camminare . Tra le due attività ne esiste però una terza, che arriva direttamente dal Giappone e che si colloca esattamente a metà strada: lo slow jogging .

Lo slow jogging è un tipo di corsa particolarmente lenta e delicata sulle articolazioni e per questo adatta anche alle persone con problemi da questo punto di vista, e che quindi non riescono a portare avanti una corsa tradizionale.

Come funziona

Per compierla è necessario fare passi piccoli e brevi, circa 45 passi in quindici secondi, e appoggiare il piede con il metatarso, non con i talloni o con le dita, anche se i talloni possono toccare brevemente il suolo in un secondo momento.

La postura è fondamentale: la schiena deve rimanere dritta durante tutta la corsa, il mento parallelo al suolo e lo sguardo rivolto in avanti. La mente deve essere rilassata, il respiro regolare e le spalle sciolte.

Il ritmo deve essere lento a sufficienza da consentire di parlare tranquillamente e senza affanno mentre si corre.

Per i principianti che si approcciano per la prima volta alla corsa, il consiglio è di praticare lo slow jogging per un minuto e poi camminare per 30 secondi, aumentando progressivamente il tempo dedicato alla disciplina giapponese, fino a far scomparire quello di camminata.