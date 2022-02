Skull Crusher Workout, cos’è e come funziona?

Gli esercizi e i workout che promettono di tonificare le braccia sono tantissimi, molti dei quali noti da tempo. Esiste però una nuova tendenza che viene dagli Stati Uniti e più precisamente da New York, dove alcuni dei più affermati personal trainer a livello mondiale l'hanno messa a punto: lo Skull Crusher Workout. Questo allenamento innovativo sta spopolando oltre Oceano e si sta, poco a poco, facendo strada anche in Italia.

Perché è importante allenare le braccia Una delle parti del corpo più trascurate quando ci si allena, soprattutto per le donne, sono le braccia, che invece, anche per la grande quantità di attività e mansioni che affrontano quotidianamente, dovrebbero essere allenate esattamente come gambe, glutei e addome. Inoltre, si tratta di una zona che più di altre, soprattutto nelle donne, risente della forza di gravità e in cui con il passare del tempo muscoli e tessuto cutaneo tendono a rilassarsi. Per contrastare l'indebolimento delle braccia è quindi fondamentale allenarne correttamente i muscoli.

Cos’è lo Skull Crusher Workout Il nuovo workout chiamato Skull Crusher Workout è stato messo a punto per mantenere in movimento gli arti superiori in modo innovativo, focalizzandosi soprattutto sul loro rafforzamento e sul miglioramento dell'aspetto. Eseguirlo correttamente e con costanza le rende infatti più toniche e definite. A chi è adatto Questo tipo di allenamento può essere svolto sia in palestra sia all'aperto o a casa ed è adatto da tutti, senza limitazioni legate al genere, all'età o al livello di preparazione fisica. Tuttavia, le prime volte che lo si esegue potrebbe risultare un po' faticoso e potrebbe portare ad avvertire un leggero e fisiologico bruciore. Il lavoro che consente di compiere si concentra soprattutto sui tricipiti, ovvero i muscoli che si trovano nella parte posteriore del braccio. Uno dei motivi del successo di questo workout risiede proprio in questa particolarità, visto che allenare questa parte del corpo non è sempre facile perché solitamente è dormiente. Il modo solitamente scelto per risvegliarla è porla sotto sforzo utilizzano strumenti che mettano i tricipiti in tensione come pesi, manubri, bilanciere o fasce elastiche di resistenza. Lo stesso principio è alla base dello Skull Crusher Workout.

Come si esegue Stendersi a terra o su una panca da allenamento in posizione supina.

Allungare le braccia verso l'alto e tenendo un manubrio in ogni mano, posizionandosi con i palmi rivolti verso l'interno, assicurandosi che i pesi siano all'altezza degli occhi. In alternativa si può usare il bilanciere, distendendo le braccia in alto alla larghezza delle spalle.

Piegate le braccia all'indietro, abbassando i manubri dietro la testa facendo però attenzione a non allargare i gomiti ma tenerli il più paralleli possibile.

Non appena si avverte una tensione all'altezza dei tricipiti, fermarsi per un secondo e poi tornate indietro.

Distendete le braccia e tornate alla posizione di partenza. Per risultati visibili eseguire 3 o 4 serie da 10 ripetizioni ciascuna circa un paio di volte alla settimana. Per migliorare i benefici di questo esercizi è utile inserirlo all'interno di un circuito che prevede anche l'esecuzione di esercizi cardio e di allenamento della parte inferiore del corpo. Cose a cui fare attenzione per evitare infortuni Per non vanificare i benefici dello Skull Crusher Workout o, ancora peggio, causare lesioni o infortuni, è importante usare pesi adeguati. Soprattutto se non si è particolarmente allenati, meglio scegliere manubri leggeri e aumentarne progressivamente il peso. Per cominciare bastano anche quelli da mezzo chilo o due bottigliette d'acqua da mezzo litro piene. Inoltre, per controllare il movimento ed eseguirlo nel modo corretto, si può ricorrere all'uso di una banda elastica di resistenza o un asciugamano ben arrotolato.