Six Pack: Esercizi migliori per Addome a Tartaruga

Introduzione Gli addominali sono sicuramente fra i muscoli più allenati in assoluto. Per ottenere un six pack, ossia il cosiddetto "addome a tartaruga", diviso in sei quadranti scolpiti, però, non basta fare degli esercizi qualsiasi. Occorre eseguire specifici movimenti e seguire una dieta corretta. In genere, gli uomini hanno bisogno di una percentuale di grasso corporeo inferiore al 10-14 percento per vedere la definizione nei loro addominali, mentre le donne hanno bisogno di circa il 15-19 percento.

Six pack, i benefici In generale, quando le persone parlano di addominali scolpiti, si riferiscono alla possibilità di vedere i singoli dossi del muscolo retto dell'addome. Questo muscolo addominale ricorda un'asse per bucato vecchio stile. Il muscolo retto dell'addome va dall'osso pubico allo sterno, al centro del petto. La funzione principale di questo muscolo è flettere il tronco e stabilizzare la colonna vertebrale. Oltre a essere esteticamente gradevole, un muscolo addominale scolpito può anche aiutare a ridurre il rischio di lesioni. Con un six pack scolpito miglioreranno anche la prestazione atletica, l'equilibrio e la postura.

L'allenamento consigliato Oltre a rimanere relativamente in forma, per ottenere un six pack è necessario seguire un programma di allenamento addominale coerente e un regolare esercizio cardio. Ecco sei esercizi molto indicati per allenare il muscolo retto dell'addome. Tuttavia, non bisogna necessariamente limitarsi a eseguire solo questi esercizi. L'aggiunta di variazioni agli allenamenti può aiutare a mantenere la routine fresca e interessante e anche a far lavorare altri muscoli oltre agli addominali.

Sollevamento delle gambe su una panca piatta I sollevamenti delle gambe su una panca sono un ottimo esercizio per far lavorare gli addominali. Per alzare le gambe e resistere alla gravità quando le si abbassa, infatti, si impegna molto il core. Si può rendere l'esercizio più impegnativo rallentando l'abbassamento delle gambe. Esecuzione Sdraiarsi su una panca piana e piegare i gomiti ai lati del viso, in modo da tenersi con le mani ai lati della panca (le mani sono circa all'altezza delle orecchie). In alternativa, tenere le braccia dritte e afferrare i lati della panca per mantenere l'equilibrio.

Fare un respiro profondo ed espirare mentre si sollevano le gambe dritte verso l'alto. Continuare ad alzare le gambe finché non formano un angolo di 90 gradi con il pavimento.

Abbassare lentamente le gambe nella posizione di partenza e ripetere. Fare 2 o 3 serie da 10 a 20 ripetizioni.

Calci a forbice I calci in alto sono un ottimo esercizio per scolpire specificamente i muscoli addominali del retto inferiore. Questo esercizio funziona anche sui flessori dell'anca, che possono aiutare a ridurre la tensione nei fianchi. Esecuzione Sdraiarsi su una panca piana e mettere le mani sotto i glutei. Si può anche eseguire questo esercizio su una superficie morbida a terra.

Alzare le gambe dritte a circa 30 gradi.

Sbattere i piedi alzando un piede e abbassando l'altro in modo che siano a circa 15 cm di distanza.

Continuare alternando i piedi. Fare da 2 a 3 serie da 15 a 20 ripetizioni.

Toe tap Questo esercizio è simile a un tradizionale crunch, tranne per il fatto che gli addominali devono lavorare anche per mantenere le gambe in aria. Si può eseguire questo esercizio anche su una panca o su una superficie morbida. Esecuzione Sdraiarsi su una panca piana o su un'altra superficie morbida con le braccia e le gambe in alto, dritte e verticali.

Alzare la parte superiore del busto contraendo gli addominali e raggiungendo le dita dei piedi.

Quando le mani raggiungono le dita dei piedi, o comunque si avvicinano il più possibile, fermarsi un momento e tornare alla posizione di partenza. Ripetere.

Evita la tentazione di portare il collo in avanti. Cerca invece di mantenere il collo neutro durante il movimento. Fare 2 o 3 serie da 10 a 20 ripetizioni.

Crunch inverso Il crunch inverso è una variante del crunch tradizionale. Durante questo esercizio, gli addominali devono lavorare per portare le ginocchia al petto e resistere durante il movimento verso il basso necessario per riportare i piedi sul pavimento. Rallentare l'esercizio è un modo semplice per renderlo più difficile. Esecuzione

Sdraiarsi su un tappetino o un'altra superficie morbida con i piedi appoggiati a terra e le ginocchia piegate a circa 90 gradi. Appoggiare le mani con i palmi verso il basso lungo i fianchi per bilanciare.

Contrarre gli addominali ed espirare mentre si sollevano le ginocchia verso il petto. Cercare di tenere le ginocchia a circa 90 gradi durante il movimento.

Interrompere il crunch quando i fianchi si sollevano da terra ma la parte centrale della schiena è ancora a contatto con il tappeto.

Fermarsi un attimo e tornare alla posizione di partenza. Provare a fare da 2 a 3 serie da 10 a 20 ripetizioni.

Bicicletta La bicicletta è uno degli esercizi migliori per allenare sia il muscolo retto dell'addome sia gli obliqui, i muscoli ai lati del core. Più si tiengono i talloni sul pavimento, più difficile diventa l'esercizio. Esecuzione Sdraiarsi su un tappetino o un'altra superficie morbida con le mani dietro la testa e le ginocchia piegate a 90 gradi, sopra i fianchi.

Sollevare le spalle dal pavimento e ruotare uno dei gomiti verso il ginocchio opposto mentre si estende l'altra gamba di circa 45 gradi.

Cambiare la posizione delle gambe continuando a ruotare il gomito opposto al ginocchio piegato. Cercare di non portare il ginocchio piegato oltre i fianchi fino al petto. Va bene anche se il gomito non tocca il ginocchio. Provare a fare 2 o 3 serie da 10 a 20 ripetizioni per lato.