Sindrome metabolica: perché viene, quali i sintomi e come si cura

e ad essa fu associata un' aumentata incidenza di cardiopatie ischemiche . Grazie a questa definizione e ai numerosi studi, la sindrome viene oggi chiamata anche " Sindrome Reaver " in suo onore.

Il termine "Sindrome Metabolica" sembra risalire agli anni cinquanta, ma è divenuto di uso comune solo negli anni '70, e dobbiamo arrivare al 1988 per avere una vera e propria definizione completa, quando cioè Gerald Reaven indicò la sindrome come manifestazione simultanea di:

L'espandersi del "benessere" (o malessere, a seconda del punto di vista) causa un enorme aumento delle patologie legate all'obesità, come l' insulino resistenza e altre patologie del ricambio.

Si calcola che oltre il 25% della popolazione italiana presenti o presenterà tutti i criteri per entrare in questa sindrome , anche perché al momento della diagnosi questa condizione è a volte già presente nel soggetto.

La sindrome metabolica (o plurimetabolica ) è una condizione medica complicata che, negli ultimi decenni, va sempre più diffondendosi con gravi ripercussioni per la salute pubblica (prima causa di morte in Italia).

Il segno clinico "chiave" della sindrome metabolica è l' obesità centrale , nota anche come sovrappeso androide o conformazione a mela. È caratterizzata da un accumulo di tessuto adiposo prevalentemente intorno al girovita e all'interno dell'addome .

Le sindrome metabolica non provoca una sintomatologia vera e propria, che è l'aspetto più importante della sua pericolosità .

Perché viene la sindrome metabolica?

La malnutrizione-ipernutrizione e la sedentarietà sono i due principali fattori scatenanti la sindrome metabolica , perché stanno alla base dell'accumulo adiposo.

In particolare, la sindrome metabolica sembra comparire molto più facilmente quando il deposito di grasso si localizza in sede addominale - sia sottocutaneo che viscerale - determinando la cosiddetta "conformazione a mela" o sovrappeso androide (cosiddetto perché si manifesta soprattutto negli uomini, e secondariamente nelle donne in menopausa o grandi obese).

Il problema di fondo è il bilancio calorico positivo nel cronico, ovvero la tendenza costante a mangiare più di quanto si consumi .

Anche se è condivisibile che gran parte del "danno" alimentare sia dovuto alla scelta di cibi ipercalorici (eccesso di grassi, soprattutto di cattivo impatto sull'organismo, e di carboidrati) e alcolici, i dati suggeriscono che l'eccesso ponderale sia riconducibile alla "quantità di energia", non alla qualità dei prodotti o alla loro ripartizione.

Ergo: in teoria, una persona potrebbe muoversi poco, mangiare anche solo junk food in quantità "calibrate" e non andare incontro al sovrappeso .

Certo, l'impatto metabolico degli alimenti e dei nutrienti che li compongono non è comunque da trascurare; anzi, tutt'altro. Ma l'obesità centrale rimane il primo grande fattore responsabile per sindrome metabolica.

Gli studi in merito hanno identificato che la maggior parte delle persone affette da questa condizione è anziana, obesa, sedentaria e presenta un certo grado di insulino-resistenza . Anche lo stress può essere un fattore importante.

Ma non è tutto; vediamo un riassunto dei principali fattori di rischio.

Fattori di rischio oggettivi per sindrome metabolica

I fattori di rischio più importanti sono la dieta (in particolare il consumo di bevande zuccherate), la genetica, l'invecchiamento, il comportamento sedentario o la scarsa attività fisica, disturbi del sonno, disturbi dell'umore/uso di farmaci psicotropi e uso eccessivo di alcol.