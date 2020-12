Sforzo eccessivo: quando allenarsi troppo fa male?

Ecco perché quando si fa sport ma non solo, è importante essere consapevoli dei propri limiti , ascoltare i segnali del corpo e fermarsi quando è necessario.

Eccedere con gli sforzi è sbagliato e controproducente, e questo principio può essere esteso sia alla vita di tutti i giorni sia, nello specifico, agli allenamenti fitness . Sottoporsi a fatiche eccessive , infatti, può causare conseguenze poco piacevoli come dolore , disagio, lesioni e fratture . Inoltre, rende paradossalmente vani gli sforzi fatti perché impedisce al fisico di metabolizzarli e, nei casi più gravi, può limitare la capacità di continuare a svolgere attività fisica ad alto livello.

Cos'è lo sforzo eccessivo?

È definito così uno sforzo fisico o mentale che vada oltre le proprie capacità. Il limite è soggettivo e dipende da età, livello di allenamento, storia clinica e attività specifica svolta.

Cosa può causarlo

In genere, lo sforzo eccessivo è la conseguenza dello svolgimento di determinate attività o movimenti troppo pesanti per il corpo, che gravano su un'articolazione o un muscolo in modo ripetitivo.

Può essere legato ad azioni quotidiane, come utilizzare il mouse del computer o la tastiera tante ore al giorno, suonare strumenti musicali, cucire o lavorare a maglia, ma soprattutto al fitness. Può riguardare esercizi pesanti, svolti per troppo tempo o con una tecnica sbagliata che può mettere sotto stress i muscoli, le ossa, le articolazioni e i tessuti connettivi e causare lesioni da sforzo eccessivo.

Gli errori più comuni in questo caso sono:

sollevare pesi in modo errato;

sedersi o stare in piedi con una postura errata;

adottare posizioni sbagliate durante l'esecuzione degli esercizi;

non indossare ginocchiere se previsto dallo sport che si sta compiendo;

utilizzare attrezzatura sbagliata;

compiere movimenti bruschi.

L'attività troppo prolungata è nociva

Anche svolgere un'attività fisica per troppi giorni di seguito rappresenta uno sforzo eccessivo che il corpo può non reggere, così come allenarsi all'aperto, sottoponendosi a temperature estreme.

Quando fa molto caldo o freddo, il corpo ha bisogno di lavorare molto duramente per mantenere la temperatura normale. Di conseguenza, lo sforzo normalmente necessario per svolgere una qualsiasi attività aumenta enormemente.