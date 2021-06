Sex Workout: Esercizi per Migliorare la Vita Sessuale

Allenarsi fa bene. Non solo ai muscoli , al corpo in generale e alla mente, ma anche alla vita sessuale, a maggior ragione se si pratica un sex workout , cioè un'attività mirata. Per diversi motivi. Innanzitutto perchè stimola e tonifica le parti che sono coinvolte nel rapporto , rendendolo più intenso e soddisfacente, come il pavimento pelvico . In secondo luogo perchè migliora la consapevolezza corporea , aumentando le percezioni e le sensazioni a tutti i livelli. Inoltre, accresce l' autostima e l'amore per se stessi, sentimenti che non possono che riflettersi positivamente sulla vita sessuale. Infine, non bisogna dimenticare che per sentirsi eccitato il corpo attiva funzioni simili a quelle che attiva durante l'allenamento. Significa che, mentre sta sudando a letto, il corpo aumenta la frequenza cardiaca , la pressione sanguigna , la circolazione, la frequenza respiratoria e i muscoli, proprio come durante una sessione in palestra . Ecco perchè fare determinati esercizi fa bene anche alla vita intima.

Fare sesso aiuta a dimagrire?

Indubbiamente, fare sesso è un modo per mantenersi attivi. Tuttavia, non aiuta a dimagrire. Un piccolo studio ha scoperto che questa attività permette di bruciare circa 4,2 calorie al minuto per gli uomini e 3,1 calorie al minuto per le donne. Quindi, non si tratta certamente di un modo per perdere molte calorie. Per dare un'idea, lo stesso studio ha mostrato che con 30 minuti su un tapis roulant si spende molto di più: 276 calorie per gli uomini e 213 per le donne.

Per perdere peso, occorre praticare attività fisica e seguire una dieta controllata, in modo da bruciare più energia di quanta se ne incameri. Fra l'altro, come detto, l'allenamento ha risvolti positivi anche sulla vita sessuale. Muovendosi, dunque, si ottengono più vantaggi. Per avere un sesso più soddisfacente è utile far lavorare, in particolare, alcuni muscoli, come quelli pelvici, specie nelle donne dopo il parto.