Sesso e corsa: come si influenzano a vicenda

Mantenersi in forma è sempre una buona idea e per farlo molti scelgono la corsa perché, ovviamente tenendo conto del livello di allenamento di ognuno, è alla portata di tutti, può essere svolta all'aria aperta e non necessita di attrezzature particolari, se non abbigliamento sportivo e scarpe adatte. I benefici di questa disciplina sono notevoli e anche per questo è in cima alla classifica delle preferite di tante persone ma molti non sanno che tra i fattori che possono influenzare le prestazioni, negativamente o positivamente, c'è l'attività sessuale, che a sua volta può essere influenzata dalla corsa. Queste due attività, infatti, si contaminano a vicenda modificando le prestazioni di entrambe e il livello di benessere di chi le pratica.

Come la corsa migliora il sesso negli uomini La corsa è un'attività cardio che migliora il sistema cardiocircolatorio, mantenendolo allenato e in salute, e questo rende più semplice e agevole svolgere molte attività quotidiane, tra le quali quella sessuale, che solitamente richiede un notevole sforzo e una buona dose di allenamento. Va da sé quindi che dedicarsi alla corsa con costanza possa generare benefici anche tra le lenzuola, migliorando la performante, soprattutto degli uomini. Questa conclusione in realtà non è nuova, visto che della correlazione tra corsa e attività sessuale la scienza si occupa da tempo, con diversi studi che confermano i benefici reciproci. Benefici che non sono solo collegati alla corsa ma anche alla camminata veloce. Una ricerca italiana a cura di Katherine Esposito della Seconda Università di Napoli e pubblicata nel 2004 sul Journal of the American Medical Association è una delle più autorevoli sul tema. L'osservazione ha analizzato 110 uomini obesi con disfunzione erettile, dimostrando che coloro che avevano mantenuto un regime alimentare appena al di sotto delle duemila calorie al giorno e svolto circa 3 km di camminata al giorno a passo veloce avevano visto un miglioramento della loro vita sessuale, a livello di qualità performativa. Allo studio italiano se ne aggiunge un secondo svolto all'interno dell'Università di Harvard, che ha confermato il filo rosso che legherebbe corsa e sesso. Il team di lavoro statunitense ha infatti verificato che negli uomini più attivi che svolgono con regolarità attività cardio come la corsa, eventuali problemi erettili si manifestano con un ritardo di circa dieci anni rispetto alla media. Infine, uno studio comparativo portato avanti dalla dottoressa Helle Gerbild dell'Università di Odense, in Danimarca, analizzando numerose ricerche sul tema svolte in un arco temporale di dieci anni tra il 2006 e il 2016, ha portato alla conclusione che dedicarsi a 40 minuti di esercizio aerobico per 4 volte alla settimana ridurrebbe il problema della disfunzione erettile.

Influenza sulla sessualità femminile La corsa sarebbe quindi un toccasana per la vita sessuale, ma anche se i benefici più noti sembrano riguardare l'universo maschile, le donne non ne sarebbero affatto escluse. Alcune ricerche svolte dall'Università texana di Austin hanno infatti reso noto che la corsa migliorerebbe anche la sessualità femminile. Il motivo risiede nel gesto stesso della corsa e della camminata veloce, che agirebbe in modo positivo sia sugli uomini sia sulle donne. I movimenti di queste attività cardio, infatti, coinvolgono le articolazioni dell'anca, i muscoli delle gambe e i glutei. Questo incrementa l'irrorazione sanguigna di queste parti del corpo, che sono le stesse ad essere direttamente coinvolte anche nell'attività sessuale. Oltre a determinare una maggiore scioltezza e prestanza nei movimenti, negli uomini il maggior afflusso sanguigno stimola l'erezione, mentre nelle donne aumenta la percezione del piacere femminile.