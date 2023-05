Scarpe da running: quando cambiarle e perché

Anche se esteticamente le scarpe da running risultano ancora perfette, potrebbero tuttavia nascondere insidie per la salute del piede e per la stabilità della colonna vertebrale , determinare movimenti sbagliati e rendere la corsa poco piacevole.

Sebbene l'estetica possa sembrare perfetta, è fondamentale osservare le condizioni del battistrada delle scarpe, simile a quello di una gomma per auto. Qualora sia consumato o stia iniziando ad appiattirsi, è un segno che è giunto il momento di sostituire le scarpe. L'intersuola della scarpa, inoltre, tende a consumarsi per prima. Basta esercitare una lieve pressione per capire se ci sono piccole crepe o rientranze lungo l'intersuola. Questo è fondamentale perché determina l'effetto ammortizzatore della calzatura che protegge il piede dagli urti con il suolo.

Le scarpe da running andrebbero sostituite di default una volta che hanno all'attivo tra i 650 e gli 800 km. Meglio stare sul minimo del range. Le scarpe da ginnastica da palestra o " sport da campo", come scarpe da pickleball, scarpe da tennis o calzature da basket,invece, hanno una durata diversa. In linea generale un runner dovrebbe sostituire le scarpe ogni anno (9-12 mesi il limite di usura medio).

Sono diversi i fattori che influenzano la durata delle scarpe da corsa e che determinano il momento in cui cambiarle per avere calzata corretta, comodità e stabilità. Il terreno sul quale si corre influenza senza dubbio la durata delle scarpe. Il tapis roulant , ad esempio, è molto diverso dalla strada asfaltata o dai sentieri di montagna.Scegliere la scapra in base alla superficie che più frequentemente si è soliti percorrere, contribuisce ad allungare la durata.

Man mano che le tue calzature si deteriorano, potrebbero insorgere dolore e disagio in diverse parti del tuo corpo. In generale, la scarpa potrebbe perdere prima il suo assorbimento degli urti, perdendo parte dell'ammortizzazione. In questo caso si avverte fastidio e dolore a piedi, ginocchia, caviglie e fianchi. Le vesciche frequenti, inoltre, possono anche essere un segno di usura, o di misura sbagliata.

Scarpe da corsa: come farle durare più a lungo

Come far durare più a lungo le scarpe da running? Il modo migliore per allungare la vita delle scarpe da allenamento è alternare alcune paia diverse contemporaneamente. La regola è stili diversi per allenamenti o sport diversi: per i runner, ad esempio, potrebbe andare bene una calzatura utilizzata per il chilometraggio di base e i giorni di recupero, una scarpa per gli allenamenti su pista o a intervalli più veloci, e una per le corse lunghe. Ciascuno di questi stili presenta la calzatura più idonea che alternata si usurerà meno.

Un'altra accortezza per far durare maggiormente le scarpe da corsa è banale, ma importante: usarle solo per la corsa! Se si utilizzano le scarpe da running per andare a fare shopping, portare a spasso il cane e uscire con gli amici, i passi e i chilometri percorsi aumentano.