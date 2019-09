È invece essenziale la capacità di flessione. Una scarpa per camminare deve essere flessibile sull'avampiede, in caso contrario aumenterebbe la resistenza , l'affaticamento e la possibilità di piccoli disagi come la sindrome tibiale mediale.

Scarpe da passeggio e da running differiscono per il modo in cui devono rispondere al movimento. I camminatori appoggiano sul tallone e rotolano fino all'avampiede, e non hanno bisogno di particolari accorgimenti strutturali invece essenziali nella corsa.

Non importa quanto sia bella una scarpa, se non si adatta correttamente alle caratteristiche antropometriche e a quelle della camminata soggettiva è da considerare sbagliata . È quindi sempre consigliabile, soprattutto alle prime armi, appoggiarsi a un rivenditore competente. I personal trainer sono spesso un'ottima risorsa, ma anche commessi appassionati, runners e marciatori di esperienza. Potendo scegliere, sarebbe auspicabile prediligere i negozi che offrono specifiche analisi del piede.

Le scarpe da passeggio, in genere, rientrano in una di queste tre categorie:

In caso di iperpronazione della camminata (inclinazione verso l'esterno), potrebbe essere necessario scegliere un paio di scarpe specifiche per compensare il problema, soprattutto in caso di peso eccessivo o di altri problemi di mobilità – come ginocchia, caviglie o coxo-feorali deboli.

Se da un lato le scarpe per il controllo del movimento tendono ad essere più pesanti, dall'altro offrono un supporto più solido e possono aiutare a bilanciare l'andatura durante la deambulazione.

Nel dubbio, è consigliabile far analizzare la propria andatura nel negozio di scarpe dove è previsto l'acquisto. Se la pronazione è particolarmente grave, potrebbe essere necessario richiedere una scarpa personalizzata o semplicemente utilizzare una soletta ortotica in grado di fornire il supporto necessario.

Nella ricerca della giusta scarpa per camminare è sconsigliabile lasciarsi ammaliare dal brand. Una qualsiasi scarpa flessibile sull'anteriore, con una caduta minima del tallone, può essere perfettamente adatta anche se apparentemente di bassa gamma.

Per di più, in opposizione a quanto si consiglia normalmente, in alcuni casi può rivelarsi adeguata anche una scarpa da corsa. Ma non è una regola.

Per fare la scelta giusta, si raccomanda di anteporre sempre la funzionalità e la comodità prima alla moda e al brand. Le gamme sono numerose ed estremamente variegate, ma chiunque può trovare la scarpa giusta per il walking ad un prezzo compreso tra 60 e 120 euro.