In parecchi sfruttano la camminata veloce per dimagrire, ma è doveroso rammentare che, avendo un'intensità moderata, richiede alti volumi di allenamento, e che i suoi effetti non prescindono dalla gestione della dieta. Ergo: per dimagrire camminando bisogna percorrere molti chilometri e mangiare in maniera calibrata.

Lo speed walking è una forma di esercizio fisico molto diffusa, perché a basso impatto e praticabile da quasi tutti. Ha tuttavia lo svantaggio di non permettere alti livelli di condizionamento cardiovascolare, perché non si avvantaggia di picchi di alta intensità; al chiuso , su tapis roulant , paradossalmente consente di sfruttare maggiore inclinazione aumentando l'intensità di esercizio.

Quelle per camminare non sono scarpe da corsa ( running ) o scarpe da trekking o per la marcia , bensì calzature studiate per aumentare il confort di chi cammina per diversi chilometri al giorno, trascorre molto tempo in piedi o semplicemente ama fare lunghe ma tranquille passeggiate immerso nella natura, dandosi a un vero e proprio bagno nella foresta . Sono indicate anche per

Si definiscono scarpe per camminare (o da passeggio): apposite calzature o " scarpe da ginnastica " o "takkies" – talvolta volgarmente chiamate "scarpe da tennis" – concepite per uso sportivo, ma particolarmente indicate come capo di abbigliamento casual e/o da lavoro.

Le scarpe da passeggio si possono considerare come le "calzature ergonomiche per eccellenza", in quanto nascono per incrementare la comodità nella postura e nel movimento tipici dell'essere umano, cioè la posizione eretta, e la deambulazione .

L'aspetto più importante da considerare nella scelta della giusta calzatura per il walking è la vestibilità generale, ragion per cui è fondamentale provare più modelli diversi prima di sceglierla.

Rispetto alle scarpe da running, quelle per camminare hanno un maggior peso ma anche una maggior stabilità e protezione da urti e irregolarità del suolo. Sono infatti progettate per assicurare comodità anche dopo molte ore, con supporto e traspirabilità del piede.

Le calzature per il walking sono ideali per il recupero da patologie del piede come la fascite plantare e ne esistono tipologie suddivise anche in base alla larghezza del piede.

Va da sé che la maggior parte delle scarpe da passeggio non rispetti i canoni modaioli annuali, ma è un piccolo prezzo da pagare per assicurare il benessere di piedi e articolazioni – da quelle delle caviglie fino a ginocchia , anche e schiena.

Le migliori scarpe per camminare replicano molte delle caratteristiche di design e tecnologia tipiche delle scarpe da running, ovvero da corsa di fondo o maratona , anche se, a differenza di queste ultime (soprattutto dei modelli super-leggeri), offrono enormi vantaggi in termini di comfort e supporto a discapito di leggerezza ed efficienza nella risposta di rimbalzo.

Per fare la scelta giusta, si raccomanda di anteporre sempre la funzionalità e la comodità prima alla moda e al brand. Le gamme sono numerose ed estremamente variegate, ma chiunque può trovare la scarpa giusta per il walking ad un prezzo compreso tra 60 e 120 euro.

Per di più, in opposizione a quanto si consiglia normalmente, in alcuni casi può rivelarsi adeguata anche una scarpa da corsa. Ma non è una regola.

Nel dubbio, è consigliabile far analizzare la propria andatura nel negozio di scarpe dove è previsto l'acquisto. Se la pronazione è particolarmente grave, potrebbe essere necessario richiedere una scarpa personalizzata o semplicemente utilizzare una soletta ortotica in grado di fornire il supporto necessario.

In caso di iperpronazione della camminata (inclinazione verso l'esterno), potrebbe essere necessario scegliere un paio di scarpe specifiche per compensare il problema, soprattutto in caso di peso eccessivo o di altri problemi di mobilità – come ginocchia, caviglie o coxo-feorali deboli.

È invece essenziale la capacità di flessione. Una scarpa per camminare deve essere flessibile sull'avampiede, in caso contrario aumenterebbe la resistenza , l'affaticamento e la possibilità di piccoli disagi come la sindrome tibiale mediale.

Scarpe da passeggio e da running differiscono per il modo in cui devono rispondere al movimento. I camminatori appoggiano sul tallone e rotolano fino all'avampiede, e non hanno bisogno di particolari accorgimenti strutturali invece essenziali nella corsa.

Non importa quanto sia bella una scarpa, se non si adatta correttamente alle caratteristiche antropometriche e a quelle della camminata soggettiva è da considerare sbagliata . È quindi sempre consigliabile, soprattutto alle prime armi, appoggiarsi a un rivenditore competente. I personal trainer sono spesso un'ottima risorsa, ma anche commessi appassionati, runners e marciatori di esperienza. Potendo scegliere, sarebbe auspicabile prediligere i negozi che offrono specifiche analisi del piede.

Le scarpe da passeggio, in genere, rientrano in una di queste tre categorie:

