Partiamo specificando che dal principio, chi trova maggiori difficoltà nell'apprendimento tecnico, può praticare separatamente i movimenti di piedi e braccia fino alla padronanza necessaria.

Saltare la corda è un'attività molto faticosa. Per iniziare è consigliabile saltare in maniera alternata ad esercizi a bassa intensità, come la camminata veloce – anche su tapis roulant – cyclette, stepper, ellittica, excite a ritmo blando ecc. "Splittando" il movimento in serie (set) da 50 e fino a 200 ripetizioni (rep, ogni passaggio della corda) è possibile mantenere un elevato volume e carico di allenamento. In seguito, può essere inserito in allenamenti promiscui ma più intensi come PHA, aerobic circuit training in HIT (High Intensity Training), esercizi di potenziamento muscolare, sessioni di crossfit ecc.

Il primo obbiettivo di un saltatore della corda alle prime armi, dopo aver appreso la tecnica corretta, dev'essere di completare almeno 10' ininterrotti di esecuzione – gli intoppi della corda sono ammessi solo se non aumentano troppo proporzionalmente all'affaticamento generale, e se non si ripetono in maniera ravvicinata. Si può tranquillamente raggiungere un volume per sessione paragonabile a qualsiasi altra attività aerobica, come il running, lo spinning, il nuoto, il canottaggio ecc.

Per chi è alle prime armi può essere consigliabile prestare maggiore attenzione all'intensità di esercizio, valutando la frequenza cardiaca (FC). La fascia target è da considerare tra il 70 e l'85% della FC massimale (max) – a seconda dell'obbiettivo. Se consideriamo che la FCmax si calcola con l'operazione 220 – età, una persona di 40 anni dovrebbe saltare la corda mantenendo 126-153 battiti al minuto (bpm).