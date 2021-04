Salto della corda: errori da evitare per prevenire il mal di schiena

La corda per saltare è uno strumento fitness facile da usare e alla portata di tutti. Utile per completare sia un allenamento cardio che uno di tonificazione, consente di bruciare diverse calorie. Una persona normopeso di circa 60 chili, infatti, consuma circa 200 calorie allenandosi con questo attrezzo per 10 minuti. Ma i benefici del salto con la corda non finiscono qui visto che migliora la resistenza, il sistema respiratorio e la circolazione, aumenta l'agilità e tonifica diversi muscoli, lavorando in particolar modo su braccia, addominali, gambe e glutei. Tuttavia, se usata in modo non corretto può dar vita a un fastidioso mal di schiena. Per far sì che ciò non accada esistono alcuni errori piuttosto comuni da evitare.

Curvare le spalle Se ci si allena con il salto della corda da principianti, è normale non essere completamente a proprio agio con il movimento da compiere. Per aiutarsi, quindi, molte persone tendono a curvare le spalle ma questo può causare dolore nella parte superiore della schiena e nel collo. Come correggerlo Per non compiere questo errore, mantenere una postura eretta, tenendo le spalle indietro e lontane dalle orecchie e impegnando le scapole. Questo contribuirà a migliorare l'allineamento dell'intera colonna vertebrale mentre si salta. Fare attenzione a tutti questi aspetti le prime volte può sembrare difficile, ma con il tempo diventeranno automatici. In caso di difficoltà persistente, provare ad utilizzare una corda più lunga.

Inarcare la schiena L'utilizzo della corda pone il focus sulla parte del salto e questo può indurre a dimenticare di considerare gli altri aspetti, come ad esempio l'allineamento della colonna vertebrale mentre si compiono le ripetizioni. Tuttavia, curvarla eccessivamente durante il salto è una delle cause più ricorrenti dell'insorgere del mal di schiena. Idealmente, il corpo dovrebbe formare una linea piuttosto dritta dalla testa alle dita dei piedi senza che nessuna parte si sbilanci troppo in avanti o indietro. Il bacino dovrebbe fungere da baricentro e mantenere tutta la figura in equilibrio. Come correggerlo Coinvolgere il core mentre si salta e pensare a tirare l'ombelico verso la colonna vertebrale aiuta a mantenere il corpo in linea. Le prime volte probabilmente questa operazione richiederà uno sforzo di concentrazione extra ma con il tempo si trasformerà in un automatismo.

Sbattere i talloni a terra In teoria, il salto della corda è un'attività semplice ma esiste un modo corretto per atterrare senza farsi male, ovvero non sbattere i piedi a terra in modo violento, gravando sui talloni. Mentre si salta si dovrebbe stare in punta di piedi, con i talloni sempre sollevati dal pavimento, ma se non si ha abbastanza forza nei muscoli del polpaccio, quando subentra la stanchezza il rischio è di distrarsi e atterrare poggiando la pianta del piede interamente, compresi i talloni. Se questo avviene ripetutamente può dare origine a dolore lombare o rigidità. Ogni volta che si atterra, infatti, la colonna vertebrale e il corpo si comprimono leggermente e questo shock può portare a una sensazione di pressione o disagio nella parte bassa della schiena. Come correggerlo L'obiettivo, in fase di discesa, è attutire il peso del corpo nel modo corretto, concentrandosi su un atterraggio morbido ed evitando di toccare il suolo con i talloni. Toccare quindi il terreno con gli avampiedi quando si atterra dopo un salto e mantenere le gambe rigide in fase di salto, flettendo solo leggermente le ginocchia.

Allungare troppo le braccia Per evitare di colpire il proprio corpo con la corda, spesso si è incline ad allungare le braccia e a portarle lontano dal corpo. Questo errore potrebbe non solo causare mal di schiena, ma anche rendere meno efficace l'esercizio. Inoltre, allargare le braccia scatena una serie di altri avvenimenti a catena. Più si distendono i gomiti e si portano le mani lontano dal corpo, minore è l'allentamento della corda. Di conseguenza si avrà meno spazio per compiere il movimento e il corpo inizierà a piegarsi in avanti, commettendo il primo errore della lista. Come correggerlo Tenere i gomiti vicini ai fianchi mentre si salta con la corda, in modo da consenti un maggiore gioco dell'attrezzo e dare al corpo più spazio per l'elevazione verticale.