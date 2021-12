Perché non si deve mai saltare il riscaldamento prima di allenarsi

Uno degli errori più comuni che si possano compiere in ambito fitness è quello di iniziare ad allenarsi senza aver prima dedicato del tempo alla fase di riscaldamento , detta anche warm up.

Perché è fondamentale fare il riscaldamento

Per evitare traumi più o meno gravi riscaldare gradualmente il corpo prima di un momento dedicato all'esercizio fisico è indispensabile, a prescindere che si tratti di un allenamento cardio o di resistenza.

Evitare rischi per la salute però non è l'unico motivo per cui ritagliarsi qualche minuto di warm up prima di allenarsi. Farlo, infatti, aiuta a sopportare meglio la fatica durante la sessione fitness e, soprattutto, ne migliora i risultati nel breve e nel lungo periodo.

Se si frequentano corsi in palestra o si seguono tutorial online molto spesso la fase di riscaldamento è compresa nella sessione, mentre se ci si allena in autonomia è fondamentale ricordarsi di svolgerla prima di iniziare il workout.

A questo momento si dovrebbero dedicare sempre non meno di 5-10 minuti, indipendentemente dalla durata o dalla difficoltà dell'allenamento che si sta per andare a svolgere.

Benefici specifici

Nello specifico, eseguire un warm-up produce una serie di effetti sull'organismo che consentono di affrontare la fatica fisica imminente in maggiore sicurezza e con migliori risultati perché si introduce il proprio corpo all'allenamento in modo dolce, senza costringerlo a uno sforzo eccessivo o troppo repentino, fonte di stress da molteplici punti di vista.

Questa fase preparatoria non si chiama "riscaldamento" per caso, ma per un motivo ben preciso. Compierla infatti innalza immediatamente la temperatura corporea, facilitando tutti i processi fisiologici, biochimici ed energetici necessari allo svolgimento dell'allenamento.

Inoltre le fibre muscolari diventano più elastiche ed efficienti e viene favorita la lubrificazione delle articolazioni che di conseguenza diventano più mobili.

Compiere correttamente la fase di warm up provoca una vasodilatazione nelle strutture muscolari e tendinee, che garantisce un migliore apporto di ossigeno e di energia e questo si traduce automaticamente in maggior carburante a disposizione, da spendere durante l'attività fisica.

Inoltre, 10 minuti di riscaldamento portano ad un aumento lento e graduale della frequenza cardiaca e respiratoria, utile per affrontare lo sforzo scongiurando il più possibile i rischi di questo tipo ad esso collegati.

Anche da un punto di vista mentale, il riscaldamento permette un'ideale predisposizione al lavoro successivo.