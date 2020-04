Ruota per Addominali Migliore: come funziona l'AB Wheel e quale scegliere

Migliore Ruota per Addominali

Spesso quando si pensa ad una palestra in casa, si immaginano grandi attrezzi come tapis roulant e cyclette, panca multifunzionale o ellettiche, prime scelte in ambito di home fitness. In realtà, però, si può fare molto anche con piccoli attrezzi. Ecco che viene spontanea un'altra associazione: i manubri, la corda per saltare, il bosu. Ma c'è un altro attrezzo che, se usato correttamente e con accortezza, può risultare davvero utile ed efficace: la ruota per addominali. Una volta che ne avremo messo in luce le potenzialità, rinuncerete difficilmente a questo piccolo attrezzo nella vostra palestra in casa.

Come il nome sottolinea, si tratta di un attrezzo che nasce proprio per tonificare e scolpire i muscoli addominali E' facile quindi immaginare che il suo utilizzo preveda un lavoro intenso, che mette realmente alla prova la muscolatura dell'addome. La ruota per addominali o AB Wheel è di una semplicità estrema: una piccola rotella in mezzo alla quale passa un cilindro che fa da vero e proprio manubrio sul quale si vanno a posizionare le mani.

Proprio in virtù della sua semplicità, è un attrezzo davvero economico che serve per allenarsi in casa. Ecco qualche modello.