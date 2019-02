Cenni di tecnica del running

In termini strettamente semantici, il running o corsa è un metodo di locomozione terrestre tipico dei bipedi, che consente all'uomo e ad altri animali di muoversi rapidamente con gli arti inferiori. Nel contesto sportivo, il termine "running" si riferisce a qualsiasi tipo di corsa – ad eccezione della marcia – e a qualunque tipo di velocità - dal jogging allo sprint.

Running VS walking

Il running potrebbe essere definito un'andatura a sé stante, che si differenzia dalla camminata soprattutto per la presenza di una fase aerea – nella quale entrambi i piedi sono al di sopra del terreno. Nel walking o camminata, ma anche nella marcia, invece, un piede è sempre in appoggio con il terreno, le gambe sono mantenute per lo più diritte e il centro di gravità staziona sopra la gamba.

Dal punto di vista biomeccanico, una delle caratteristiche peculiari del running è che le variazioni dell'energia cinetica e potenziale nella falcata si verificano simultaneamente, con accumulo passivo di energia elastica nei tendini e nei muscoli.

Descrizione cinematica del running

Prendendo in esame solo gli arti inferiori, il movimento del running può essere diviso semplicemente in due fasi: stance (fase attiva) e swing (recupero). A causa della continuità e ciclicità dell'andatura, non è possibile stabilire un inizio ed una fine del moto di running. Tuttavia, per semplicità, potremmo ipotizzare che l'assorbimento e l'attacco del piede (footstrike) possano segnare l'inizio del ciclo di falcata. Di seguito cercheremo di fare più chiarezza, esaminando soprattutto le fasi più complesse.

Nota: la descrizione di questi passaggi è molto complessa e talvolta richiede più letture al fine di comprendere del tutto i contenuti.

Footstrike del running

Il footstrike si verifica al primo contatto del plantare con il terreno. I tre tipi di footstrike sono: forefoote (avampiede), midfoot (mediale) e heel (tallone). Durante questo periodo l'articolazione dell'anca, dalla flessione massima dalla precedente fase di swing, subisce un'estensione. Per un adeguato assorbimento della forza, al momento dell'attacco, il ginocchio deve essere flesso e la caviglia leggermente più avanti rispetto al corpo. Il footstrike inizia la fase di assorbimento poiché le forze del contatto iniziale vengono attenuate da tutta l'estremità inferiore. L'assorbimento delle forze continua mentre il corpo si sposta dal footstrike alla midstance (fase intermedia).

Midstance del running

La midstance (intermedia) è definita come il momento in cui l'arto inferiore di spinta ha il ginocchio leggermente flesso, posizionato direttamente sotto il tronco, il bacino e i fianchi. È in questo momento che si introduce la propulsione, mentre i fianchi subiscono l'estensione dell'anca, l'articolazione del ginocchio va in estensione e la caviglia sostiene la flessione plantare. Il movimento continua fino a quando la gamba è estesa dietro il corpo. Questo comporta la massima estensione dell'anca, del ginocchio, una flessione plantare, lo spostamento in avanti della massa e la caviglia / piede lascia il contatto con il terreno - prima dell'inizio della fase di swing.

Propulsione del running

Le ricerche più recenti sul footstrike si sono concentrate esclusivamente sulle fasi di assorbimento, per l'identificazione e la prevenzione degli infortuni; d'altro canto, la propulsione è molto importante, soprattutto per ciò che riguarda l'efficacia del running. La fase di propulsione parte dalla midstance - subito dopo il footstrike - e termina al toe-off (alluce giù). In un modello a flacata completa, partecipano comunque anche swing terminale e footstrike. La predisposizione alla fase di propulsione inizia alla fine dello swing terminale, mentre l'articolazione dell'anca si flette, creando il range massimo di movimento per gli estensori dell'anca, che intanto accelerano e producono forza. Man mano che gli estensori dell'anca cambiano di ruolo, da ricevitori di inerzia ad unità motrici attive, l'estremità inferiore viene portata indietro e verso il terreno, notevolmente aiutata anche dal riflesso di allungamento e dalla gravità. Footstrike e assorbimento avvengono in successione; costituiscono la semplice continuazione del moto, indotta dalla reazione al riflesso di stiramento per la flessione dell'anca, fino alla leggera estensione della stessa con appoggio sul tallone, che non fornisce grosso assorbimento sulla caviglia. Con attacco sull'avampiede / mediale, il carico del complesso gastro-soleo per l'assorbimento degli urti facilita la flessione plantare fino al toe off. Quando il contatto plantare è al centro, inizia la vera propulsione. Gli estensori dell'anca continuano a contrarsi con l'aiuto dell'accelerazione gravitazionale e del riflesso di stiramento lasciato dalla massima flessione dell'anca durante la fase di swing terminale. L'estensione dell'anca permette di "tirare" in avanti il ​​corridore. Durante la midstance, il ginocchio dovrebbe avere un certo grado di flessione necessaria a preservare lo slancio in avanti. A questo punto, l'articolazione della caviglia è in dorsiflessione sotto il corpo, caricata elasticamente da un attacco sull'avampiede / mediale, in preparazione alla flessione plantare. Tutte e tre le articolazioni eseguono i movimenti propulsivi finali durante il toe off. Con un attacco sull'avampiede, sia le articolazioni della caviglia che quelle del ginocchio libereranno la loro energia elastica accumulata dalla fase del footstrike / assorbimento. Gli estensori della gamba estendono completamente il ginocchio, spingendo il corpo; allo stesso tempo, complice il riflesso di stiramento, riportano il ginocchio in flessione, aggiungendo un movimento di trazione a terra e iniziando la fase di swing. Gli estensori dell'anca si estendono al massimo, sommando le forze che tirano e spingono. Il movimento generato dagli estensori dell'anca contribuisce anche alla flessione del ginocchio e all'inizio della fase di swing iniziale.

Fase di swing del running

Swing potrebbe essere tradotto con "oscillazione" o "recupero", e si suddivide in inziale e finale. Lo swing iniziale rappresenta sia la risposta dei riflessi di stiramento che dei movimenti concentrici. La flessione dell'anca e del ginocchio avviene al momento del ritorno dell'arto nella posizione iniziale, preparandosi per un altro attacco. Lo swing iniziale termina a mezz'aria, quando l'arto è nuovamente sotto il tronco, il bacino e l'anca, con l'articolazione del ginocchio e dell'anca flesse.

Lo swing terminale inizia quando la flessione dell'anca giunge fino al punto di attivazione del riflesso di allungamento degli estensori dell'anca. Il ginocchio inizia ad estendersi leggermente mentre oscilla verso la parte anteriore del corpo. Il piede entra in contatto con il terreno mediante il footstrike, completando il ciclo di corsa di un lato. Ogni gamba lavora una di fronte all'altra. Quando un lato è in propulsione, l'altra si trova nella fase di recupero, preparandosi per il footstrike. Dopo la partenza dello swing iniziale di un lato, c'è una fase di volo in cui nessuna delle estremità è a contatto con il terreno a causa dello swing del terminale del lato opposto. Quando si verifica il footstrike, avviene anche lo swing iniziale.

Funzione degli arti superiori

La funzione degli arti superiori è di compensare il lato opposto degli arti inferiori, stabilizzando il movimento. Ogni gamba è abbinata al braccio opposto, che serve a controbilanciare il corpo, in particolare durante la fase di appoggio. Le braccia si muovono più efficacemente – come si vede negli atleti d'élite – con l'articolazione del gomito a circa 90°; le mani oscillano dai fianchi fino a metà del torace, l'omero si muove dal lato del tronco estendendosi fino a circa 45° e con il minimo movimento sul piano trasversale possibile. Anche il tronco ruota in combinazione con l'oscillazione del braccio e serve principalmente come punto di equilibrio su cui vengono ancorati gli arti. Il movimento del tronco dovrebbe essere ridotto, a parte una leggera rotazione, poiché se eccessivo contribuirebbe all'ondeggiamento trasversale sprecando energia.

Footstrike e controversie

Recenti ricerche su varie forme di corsa si sono concentrate sulle differenze, sui potenziali rischi di infortunio e sulle capacità di assorbimento degli urti tra i colpi del tallone e quelli dell'avampiede. È stato dimostrato che l'attacco con il tallone è generalmente associato a più alti tassi di lesioni a causa di un inefficiente assorbimento degli urti e di compensazioni biomeccaniche inefficienti. Ciò è dovuto alla conduzione delle forze attraverso le ossa, che assorbono gli urti al posto dei muscoli. Poiché le ossa non possono disperdere facilmente quest'energia, essa viene trasmessa ad altre parti del corpo, inclusi i legamenti, le articolazioni ed altre ossa degli arti inferiori e della schiena. Ciò fa sì che il corpo usi movimenti compensatori anormali nel tentativo di evitare gravi lesioni ossee. Queste compensazioni includono la rotazione interna delle articolazioni della tibia, del ginocchio e dell'anca. Quantità eccessive di compensazione sono state collegate a maggior rischio di lesioni articolari e muscolari specifiche. Viceversa, l'attacco con l'avampiede è associato a una maggiore efficienza e a un minore rischio di lesioni grazie dell'uso del tricipite (polpacci) come sistema di assorbimento delle forze. È stato anche dimostrato che l'atterraggio con un attacco mediale o sull'avampiede non solo attenua correttamente lo shock, ma consente ai tricipiti di aiutare la propulsione attraverso la riflessone plantare dopo l'allungamento. Pertanto, un attacco più anteriore può favorire la propulsione. Tuttavia, anche tra gli atleti d'élite esistono variazioni nei tipi di attacco. Ciò è particolarmente vero nelle lunghe distanze, dove c'è una prevalenza di atterraggi sui talloni. Rimane da capire come certi i fondisti d'élite siano in grado di mantenere un ritmo così alto con una tecnica di footstrike apparentemente inefficiente e pericolosa – con attacco sul tallone.

Elementi di buona tecnica di running

Postura eretta e leggera sporgenza in avanti

Appoggiandosi leggermente in avanti si posiziona gran parte della massa di un corridore sulla parte anteriore del piede (avampiede), evitando l'atterraggio sul tallone e facilitando l'uso del meccanismo "a molla" (riflesso di stiramento e propulsione) del piede. Inoltre, rende più facile evitare l'effetto frenante che avviene quando si porta il piede troppo in avanti rispetto al centro di massa. Un corridore dovrebbe anche mantenere una postura rilassata ma stabile; questo aiuta a prevenire le lesioni.

Ritmo e lunghezza della falcata

I fisiologi dell'esercizio motorio hanno scoperto che il ritmo di passo è piuttosto coerente tra i professionisti, tra 185 e 200 passi al minuto. La differenza principale tra i corridori di lunga e breve distanza è la lunghezza della falcata, piuttosto che il ritmo.

Durante la corsa, la velocità alla quale il corridore si muove può essere calcolata moltiplicando la cadenza (passi al secondo) per la lunghezza della falcata. La corsa è spesso misurata in termini di ritmo, in minuti per miglio o chilometro. Per diversi tipi di corsa sono necessari diversi tipi di falcata. Durante lo sprint, i corridori rimangono in punta di piedi sollevando molto le gambe, usando passi più corti e veloci – soprattutto nella fase iniziale. I corridori di lunga distanza tendono ad avere passi più rilassati e variabili.