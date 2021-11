Riscaldamento e stretching funzionale per tennis e paddle

Massimo Magnosi Functional e Wellness Trainer

Sport e allenamento, 25 anni di passione e lavoro. Amo il movimento in tutte le sue forme, sono in continua formazione per acquisire sempre più strumenti e strategie da trasferire ai miei allievi, non ultimo l’animal movement. Attraverso il percorso giusto siamo tutti in grado di migliorare il nostro corpo e le nostre capacità, alzare quindi il nostro grado di benessere. Questa è la mia mission