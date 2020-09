Quante Ripetizioni per Aumentare la Massa Muscolare?

In questo articolo cercheremo di mettere in luce tutti i crismi essenziali a stabilire quante rep eseguire e, soprattutto, perché .

Il consiglio più diffuso in merito al numero "ideale" di ripetizioni ( rep ) nell'allenamento finalizzato all' ipertrofia (o massa muscolare ) è circa 10 per serie ( set ). È corretto? In realtà dipende da moltissimi fattori.

Il rapporto tra la fase concentrica ed eccentrica , la presenza di isometria e i tempi di tensione muscolare ( Time Under Tension o TUT ) relativi e totali , sono parametri molto importanti che vanno in funzione dell' obbiettivo o comunque del metodo di allenamento .

Ogni ripetizione andrebbe svolta tendenzialmente in maniera completa , sfruttando se possibile il massimo range of movement ( ROM ). Questo perché, in linea generale, un ROM incompleto penalizza la capacità di allungamento della muscolatura in crescita, determinando scompensi di vario genere.

Ma chi è alle prime armi e / o molto pesante , come può eseguire questo esercizio senza correre il rischio di farsi male o senza esaurire i l muscolo troppo in fretta ? Sostanzialmente in due modi: usando un elastico fissato tra noi e la sbarra, che assiste la risalita alleggerendo il carico, oppure eseguendo delle trazioni con ROM incompleto . La fase eccentrica , quindi di discesa, si interromperà tanto prima della massima estensione quanto utile a completare il numero di rep prefissatoci.

Questa limitata applicabilità deriva dalla molto comune incapacità di extra-ruotare l' omero ; nei soggetti sani, quasi sempre il problema è un accorciamento ipertrofico del gran pettorale e del gran dorsale , mentre in altri lo si deve ad un paramorfismo / dismorfismo del rachide superiore e relativi effetti secondari. Per questo, soprattutto nelle situazioni "non del tutto chiare", talvolta si preferisce approcciarsi ad un esercizio riducendo il ROM e il sovraccarico , per incrementarli progressivamente. Nel lento dietro – che, per dirla tutta, richiede anche una certa cura nell' impugnatura – questo significa abbreviare la discesa del bilanciere.

Chi frequenta le palestre sa che non tutti riescono a svolgere questo esercizio senza provare dolore o instabilità – qui entrano in gioco le caratteristiche anatomo- funzionali soggettive – addirittura, molti istruttori lo aboliscono a favore di military press o lento avanti .

L'esecuzione di lento dietro con bilanciere in posizione seduta richiede un' abduzione vera dell' omero in extra rotazione ed un' estensione dell' avambraccio sul braccio , per completare quella si potrebbe definire un' estensione sopra e la testa e dietro la nuca - tralasciamo i movimenti delle scapole e della schiena , per snellire l'argomento.

Carico di Lavoro

Abbiamo visto che per la crescita di massa muscolare è necessario applicare uno stimolo di forza al muscolo; insomma, bisogna farlo lavorare!

Dopo aver scelto gli esercizi in funzione dei muscoli bersaglio, andiamo a stabilire il carico di allenamento, che è dato da: intensità, volume e densità.

Ma quali correlazioni ci sono tra il carico di lavoro e le ripetizioni?

Intensità e ripetizioni

Per aumentare l'ipertrofia è anzitutto indispensabile reclutare tutte le fibre e poi farle crescere. Quindi, per prima cosa, dobbiamo scegliere un'intensità consistente e mantenerla fino al cedimento muscolare (impossibilità di proseguire autonomamente).

Infatti, solo in queste circostanze vengono attivate massivamente le fibre veloci, si stimola la specializzazione di quelle satellite in muscolari, viene attivato il mechano growth factor (MGF) – potente fattore di crescita muscolare localizzato, avviene maggior liberazione di testosterone – ormone anabolico tipico maschile. L'intensità è da considerarsi elevata se > 85 % di una ripetizione massimale (1RM) – fino al 100 % ovviamente. Tuttavia, a queste intensità il muscolo non riesce a lavorare per lungo tempo, poiché termina i substrati energetici "veloci" (fosfo creatina), "cedendo" in fretta – generalmente entro le 6 rep, ovvero dopo 7-15 secondi circa. Avviene quindi un forte stress meccanico, che tuttavia non altera significativamente l'equilibrio biochimico del tessuto e del metabolismo.

Scendendo con l'intensità all'80-85% del 1RM, il muscolo ha maggior autonomia perché riesce a lavorare anche usando glucosio del glicogeno. Se da un lato lo stress meccanico è inferiore, dall'altro si ha un maggior esaurimento delle riserve energetiche e una maggior produzione di acido lattico che, di per sé, spinge l'ipofisi a produrre maggior quantità di somatotropina o GH (altro ormone anabolico) – il quale attiva il rilascio sia sistemico sia nel muscolo di IGF-1. Avviene anche un maggior effetto idratante nella cellula muscolare, che deriverebbe dall'incremento del flusso di sangue nel muscolo (pompaggio) combinato alla produzione del lattato. Questi ultimi due effetti producono una reazione osmotica che porta acqua nel muscolo. Il susseguente gonfiore delle cellule muscolari agisce come un potente segnale anabolico stimolando la sintesi proteica muscolare. L'effetto idratante della cellula è più specifico nelle fibre muscolari di tipo II (bianche, veloci) perché queste fibre contengono una proteina di trasporto dell'acqua chiamata acquaporina-4. Si verifica quindi uno squilibrio dell'omeostasi biochimica tessutale e uno stress metabolico maggiore. I tempi di supercompensazione sono decisamente maggiori.

Ma in sintesi, quante ripetizioni possiamo svolgere a queste intensità di esercizio? All'80-85 % 8-6 rep e al 95 % circa 2 rep. Si tenga a mente però che mantenere costantemente intensità tali da eseguire < 5-6 rep può essere critico per le articolazioni.

Tuttavia, il numero di rep dipende anche dal volume totale di allenamento e dalla densità (recuperi tra le set).

Volume e ripetizioni

Il volume è inversamente proporzionale all'intensità. Quello giusto, lo abbiamo detto, è quello che permette di mantenere l'intensità scelta.

Il volume è una "quantità" di lavoro, che molti stimano in tempo ed altri in numero di rep. Queste due unità sono proporzionali; se aumento una cresce anche l'altra. Ciò nonostante, è anche il modo di eseguire le rep che incide sul volume; o meglio, i tempi di tensione (TUT) delle singole rep.

Poiché si è visto che per aumentare il diametro trasverso del muscolo, è più proficuo esprimere la forza nella fase eccentrica, questa deve avere un'importanza superiore rispetto alla fase concentrica. Diciamo in un rapporto minimo di 2:1 (meglio 3:1). Anche l'isometria ha un effetto superiore rispetto alla contrazione concentrica, ragione per quale è auspicabile inserirla (circa 1 secondo di tenuta), soprattutto in massimo accorciamento.

Ipotizzando una fase concentrica di 1-2 secondi, una pausa isometrica di 1 secondo e una fase eccentrica di 3-4 secondi, ogni rep eseguita in questo modo avrebbe una durata di 5-7 secondi.

Se volessimo stabilire il numero delle rep sul criterio dell'intensità, la risposta alla nostra domanda sarebbe: il numero ideale i rep è: "quelle che vengono".

Bisogna inoltre considerare che, alla stessa intensità di carico, aumentare i TUT determina anche un'impennata del consumo energetico e della produzione di acido lattico; in pratica, aumentando i TUT si riducono le rep nell'unità di tempo ma si mantiene lo stesso volume di lavoro.

Sia ad altissima intensità che a media intensità, nella ricerca di ipertrofia, si consiglia dunque di mantenere enfasi sulla fase eccentrica. Questo accorgimento è oltretutto preventivo nei confronti degli infortuni, nel senso che essendo più impegnativo tende ad alterare il rapporto tra intensità e numero di rep, penalizzando leggermente la prima.

Densità e ripetizioni

Sappiamo che ci vuole un'intensità elevata volendo lavorare maggiormente sulla forza o leggermente inferiore se preferiamo conferire un maggiore stress biochimico, che bisogna ricercare il cedimento e che è bene curare i TUT. D'altro canto, il sistema delle ripetizioni prevede anche un recupero tra ogni set.

Il rapporto tra il lavoro e il recupero definisce la densità di allenamento. Come il volume, anche la densità è inversamente proporzionale all'intensità. Quindi, tanto più spostiamo il lavoro sulla forza, minore dovrà essere la densità e viceversa.

Diciamo che lavorando ad altissima intensità, difficilmente i recuperi saranno < 3 minuti tra le set. Al contrario, se la tabella è a intensità < all'80-85 %, questi possono scendere a 90 secondi.