Ricomposizione corporea: cosa significa e come fare

Questo articolo sarà volutamente semplificato e sbrigativo, per consentire ai non addetti ai lavori di capire con immediatezza il tema dell'argomento e il significato delle terminologie, altrimenti tecniche, e più importanti da interiorizzare.

Cosa vuol dire ricomposizione corporea? Ricomposizione corporea è un termine che si riferisce al cambiamento del rapporto tra la massa magra, o meglio muscolare, e la massa grassa, con ovvio riferimento a quella non essenziale. Si sente spesso parlare di ricomposizione corporea, spesso, riferendosi ad esempi tutt'altro che realistici; il classico soggetto obeso che si trasforma in un model fitness. In verità, per applicare un grado moderato, ma efficacie, di ricomposizione corporea, è sufficiente iniziare ad allenarsi specializzando le cellule satellite muscolari, guadagnando trofismo e forza basilari, e perdere qualche chiletto - che, con un po' di fortuna, sarà sulla circonferenza addominale*. *il grasso nel girovita è quello più nocivo per la salute. Ma perché parliamo di "efficacia"? Perché la ricomposizione corporea non è una questione di estetica - o, quantomeno, non si tratta dell'obbiettivo più importante. Al contrario, si tratta di una riabilitazione vera e propria, finalizzata a guarire da patologie come: Obesità;

Insulino-resistenza o pre-diabete 2;

Ipertensione;

Ipercolesterolemia e iper-trigliceridemia;

Iperuricemia o gotta ecc. Shutterstock Per fare ricomposizione corporea dobbiamo dividere due interventi diversi, ma complementari: allenamento e dieta.

Allenamento per la ricomposizione corporea Fermo restando che, per aumentare la muscolatura e la funzionalità in un sedentario, è sufficiente iniziare a farlo muovere, possiamo distinguere attività più indicate di altre. Parliamo dell'allenamento contro resistenza, che sia con i sovraccarichi / pesi o in callistenia; in una parola: bodybuilding natural, nel senso stretto del termine. Molte persone associano a questo termine gli stereotipi del secolo scorso, che, però, non hanno nulla a che fare con ciò che deve ottenere la persona di cui stiamo parlando. Non vi preoccupate, quindi, facendo bodybuilding non diventerete una montagna di muscoli in perizoma e cosparso di mallo di noce - molti, leggendo, sorrideranno e penseranno "magari fosse così semplice...". Anzi, solo praticando, capirete quanto difficile sia, in realtà, guadagnare anche solo 2 o 3 chili di muscolatura in un anno intero - non tutti ci riescono, in verità. Le regole da seguire sono le stesse per tutti: se diventi più forte, diventi più grosso, e viceversa ; quindi allenati nella forza pura ma dai anche spazio agli esercizi ad alto volume, portati a cedimento;

in tabella va agli esercizi , perché richiedono un impegno neurale e tecnico maggiore, e perché hanno una maggior possibilità di infortunio - parliamo di squat, stacco da terra, leg press, distensioni in panca, trazioni zavorrate e rematore pesante. Questi andranno allenati con poche ripetizioni e più serie (ad es. 5 set x 5 rep). I recuperi non hanno importanza; scegli esercizi che non ti danno fastidio, perché non esistono "fondamentali" propriamente detti per il bodybuilder ;

, ovvero gli esercizi che ottimizzano o migliorano o correggono alcune lacune, riferite alle esecuzioni dei multiarticolari pesanti, possono essere eseguiti a medie rep e medie set (ad es. 3 set x 8 rep). I recuperi non hanno importanza; i finisher, quelli che isolano di più, vengono impiegati per i distretti carenti, o per quelli piccoli, possono essere protratti fino al cedimento e si prestano alle alte rep e poche set (ad es. 2 set x 12 rep). I recuperi possono essere importanti se si intende lavorare ad alti livelli di acido lattico. E l'attività aerobica? Il cardio può essere utile a due finalità: aumentare il dispendio energetico, per instaurare meglio il taglio calorico, e per accelerare il miglioramento di alcuni parametri metabolici. Va, tuttavia, usato con diligenza, perché ha il pessimo effetto collaterale di aumentare l'appetito, e presenta gli svantaggi di: richiedere ulteriore tempo per allenarsi, limitare, in un certo senso, le energie complessive da dedicare all'allenamento complessivo.

Dieta dimagrante per la ricomposizione corporea Quello della dieta è un tasto dolente. Iniziamo col precisare che la precedenza va sempre al dimagrimento, anche nei cosiddetti skinny-fat, ovvero ai finti magri, cioè con pochi muscoli e la pancetta. Questo perché la riduzione del grasso corporeo e la dieta ipocalorica stessa aumentano la sensibilità insulinica, un parametro indispensabile sia per normalizzare il metabolismo del glucosio e abbassare la lipemia, sia per dimagrire meglio, che per aumentare la massa muscolare - quando mangeremo e spingeremo di più in palestra. Pertanto, chi fa ricomposizione corporea deve prima di tutto iniziare con una dieta ipocalorica dimagrante più o meno restrittiva e più o meno protratta. Ma quanto restrittiva e quanto protratta? Dipende. La restrizione può essere compresa, mediamente, tra le -500 kcal/die per gli uomini e le -350 kcal/die per le donne in modesto sovrappeso, con la possibilità di renderlo più severo negli obesi (anche il -30% delle kcal totali). La frazione da tagliare è soprattutto a carico di grassi e carboidrati, mantenendo, invece, leggermente più alte del normale le proteine. Ciò dovrebbe portare a un calo ponderale medio dello 0,5-1,0% del peso corporeo iniziale (iniziale si riferisce all'unità di tempo tra un obbiettivo a medio termine e l'altro). In merito alla lunghezza del trattamento, questo dipende molto dal decorso stesso. Fermo restando che parliamo di "una maratona", non di uno "sprint" - ovvero, il progetto è a lungo termine - è buona norma impostare delle pause di riposto per la mente e per il corpo, soprattutto quando il dimagrimento va protratto per molti mesi. Non è mai sano protrarre una dieta ipocalorica oltre 6 mesi, a prescindere dall'entità del taglio. Ma, a dirla tutta, una pausa di 2-3 settimane ogni 8-12 di dieta, durante le quali si imposterà una dieta normo-calorica rivista (perché, dimagrendo, il fabbisogno diminuisce rispetto al principio), può solamente giovare. Durante questa pausa si può approfittare delle calorie in più per allenarsi con un carico allenante maggiore, di intensità o volume.