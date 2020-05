La fase 2 dell'emergenza Covid-19 ha preso l'avvio con una parziale ripresa delle attività commerciali già il 4 maggio, alla quale segue la riapertura di altre attività come palestre e piscine. I centri sportivi potranno aprire nuovamente le porte all'utenza a partire dal 25 maggio 2020 (fa eccezione la Lombardia), a patto però di applicare in maniera rigorosa le regole stabilite dal governo.

Come è facile immaginare, le norme per piscine e palestre sono molto stringenti trattandosi di due ambienti in cui è ancora più difficile evitare il contatto fisico. Vediamo insieme le più importanti, mentre qui è possibile leggere il documento ufficiale per intero.