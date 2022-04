Inoltre, nonostante per chi è alle prime armi potrebbe risultare inizialmente leggermente complesso, si tratta di un metodo di allenamento abbastanza semplice da svolgere.

Il suo successo si deve principalmente al fatto che oltre a lavorare sui muscoli aumenta la resistenza , non stressa le articolazioni e se svolto con costanza consente di giungere a risultati davvero visibili.

I metodi di allenamento che promettono di tonificare i muscoli sono diversi ma uno di quelli che sta andando per la maggiore ultimamente si svolge utilizzando il Revoring un attrezzo, che dà anche il nome all'allenamento stesso.

Cos’è il Revoring

Il termine Revoring non è univoco ma identifica due cose complementari, entrambe inerenti al mondo del fitness.

Si chiama così, infatti, un attrezzo estremamente duttile che per questo può essere utilizzato per infiniti esercizi e diverse applicazioni.

Allo stesso modo però la parola Revoring è usata anche per descrivere l'attività fisica ad alta intensità che si compie con questo attrezzo e con la quale è possibile allenare tutto il corpo.

L'attrezzo Revoring è molto simile a una catena elastica ed è formato da 14 anelli ricoperti da una cordura, che funzionano come ganci e permettono di svolgere una vasta gamma di esercizi.

Ogni anello, che corrisponde anche al punto nel quale si può afferrare l'attrezzo, riesce ad allungarsi con ampiezza diverse e questo consente alle persone di allenarsi secondo la propria modalità, utilizzando carichi e intensità differenti.

In cosa consiste l’allenamento

Il metodo di allenamento Revoring è indicato soprattutto a chi vuole aumentare la propria forza muscolare e il livello di resistenza. Utilizzando questo attrezzo, infatti, si possono pianificare esercizi differenti, a seconda dell'età, della mobilità e del tipo di preparazione atletica di partenza.

Questa estrema duttilità rende il Removing un'opzione tenuta spesso in considerazione dai fisioterapisti o da altri specialisti, e inserita in percorsi di riabilitazione o in allenamenti funzionali mirati.