Rest pause: come si fa e come impostarlo

In definitiva, il rest pause somiglia più a un'unica " grossa mono-serie ", piuttosto che al classico HIIT impostato in serie di ripetizioni con ampi recuperi.

A cosa serve il rest pause? Vantaggi e benefici

Come anticipato, il rest pause consente di aumentare il carico allenante.

Incrementare le serie e diminuire le ripetizioni consente infatti di sfruttare meglio il metabolismo energetico anaerobico alattacido, ovvero l'impiego dei fosfageni, con minor produzione e accumulo di acido lattico, e maggior autonomia.

Al tempo stesso, l'impiego di medio-alti sovraccarichi richiede elevati livelli di tensione muscolare, con ovvi vantaggi in termini di stimolo della forza e conseguenti benefici ipertrofici.

All'85% di 1RM, un soggetto medio è in grado di eseguire pressappoco 6 rep prima di giungere al cedimento muscolare (alla prima set) e difficilmente sarà in grado di completare la 3 set, per un totale approssimativo di 16-18 rep. Sempre all'85% di 1RM, un rest pause di 3-2 rep e 7-10 set può consentire anche 20-21 rep, ovvero 4,5 rep in più.

Se invece volessimo analizzare le differenze dal punto di vista del sovraccarico, a parità di rep, il rest pause consente di lavorare con un +10-15% del peso.

Non di meno, una "monoserie" di rest pause ha una durata di soli 6-7', contro i 10' di 3 set x 6 rep con 3'00'' di recupero.