Respirazione profonda post allenamento: come farla in 3 minuti

Mettere in atto modelli di respirazione profondi e controllati porta con sé numerosi vantaggi. Per prima cosa questo tipo di respirazione aiuta a calmare il sistema nervoso simpatico responsabile della risposta di lotta o fuga e ad attivare il sistema nervoso parasimpatico, responsabile invece delle funzioni legate al riposo e alla digestione .

Ovviamente questa pratica da sola non basta per giungere a un recupero muscolare e psico fisico ottimale ma indubbiamente è in grado di migliorarne il processo.

Essendo fisicamente impegnativo, allenarsi stressa il corpo e porta al rilascio di ormoni come l' adrenalina a all' aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna e visto che la respirazione profonda può ridurre i livelli di stress, farla dopo l'attività sportiva è un buon modo per riportare l'organismo alla sua condizione abituale.

Come respirare profondamente dopo un allenamento

Perché i benefici della respirazione profonda e controllata facciano il loro corso è importante destinare a questa pratica indicativamente almeno dai 3 ai 5 minuti post workout.

Anche se non esiste una tipologia di respirazione profonda specifica pensata per questo momento, quelle nasali o a scatola sono le migliori.

Un luogo tranquillo e dall'illuminazione soffusa è perfetto per praticarle ma entrambe le tipologie possono essere eseguite ovunque, perfino nello spogliatoio o nella doccia se si ha poco tempo.

Respirazione nasale

La respirazione nasale è parte integrante di molte sessioni yoga, soprattutto se praticata a narici alternate, perché aumenta il trasporto di ossigeno in tutto il corpo, consente al diaframma di funzionare correttamente e attiva il sistema nervoso parasimpatico calmante.

Uno studio di gennaio-aprile 2018 apparso sull'International Journal of Yoga ha collegato la respirazione alternata delle narici per 30 minuti al giorno per un periodo di 12 settimane a un abbassamento dei livelli di stress e al miglioramento di frequenza cardiaca e pressione sanguigna.

Tutti questi benefici la rendono adatta anche a qualunque tipo di post allenamento.

Tuttavia, mentre per molte persone può essere utile, per chi ha difficoltà a respirare attraverso il naso a causa di problemi come congestione o setto deviato può essere controproducente o addirittura stressante quindi prima di sceglierla è bene tenere in considerazione tali fattori e, nel caso, pensare a una strategia di respirazione alternativa.

Ecco come farla.

Liberare i passaggi nasali da eventuali blocchi soffiando delicatamente il naso.

Sedersi comodamente su una sedia o a terra con la colonna vertebrale dritta.

Chiudere la bocca evitando di stringere i denti o la mascella.

Portare le punte dell'indice e del medio della mano sinistra sulla fronte, tra gli occhi.

Chiudere gli occhi.

Usare il pollice per chiudere la narice sinistra ed espirare attraverso quella destra.

Inspirare profondamente attraverso la narice destra.

Usare l'anulare per chiudere la narice destra.

Spostare il pollice ed espirare attraverso la narice sinistra.

Inspirare profondamente attraverso la narice sinistra e ripetere questo processo per diversi minuti.

Respirazione a scatola

La respirazione a scatola è nota anche come respirazione da combattimento perché è praticata dai Navy SEAL.

Anch'essa inserita in diverse sessioni yoga, prevede di respirare mentre si conta lentamente fino a quattro per quattro volte. Il motivo del suo chiamarsi a scatola è che molte persone trovano utile visualizzare il modello di respirazione 4-4-4-4 come fosse una scatola quadrata dai lati uguali.

Esattamente come la respirazione nasale può ridurre i livelli dell'ormone cortisolo nel corpo e aiutare ad abbassare la pressione sanguigna.

Ecco come farla.