Remise en Forme: Come Tornare in Forma

I lettori non fraintendano, un adeguato equilibrio psichico è senz'altro la base su cui lavorare per ottenere risultati di qualsiasi tipo e in qualsiasi ambito. D'altro canto, senza troppe chiacchiere , se il BMI indica francamente un sovrappeso e le analisi del sangue risultano "sballate", massaggi olistici , terapia dell'anima e comunicazione con gli angeli non ci aiuteranno in alcun modo.

Remise en forme non riguarda pertanto solo l'armoniosità delle forme, ma ha un significato più ampio e complesso. Tuttavia, spesso questa poliedricità tende a fuorviare chi desidera rimettersi in forma, spianando la strada ad ogni tipo di pratica, tranne a quelle che realmente si dimostrano utili allo scopo – che, non a caso, sono quelle veramente impegnative.

Remise en forme significa letteralmente "recuperare una buona forma psico-fisica attraverso attività fisica motoria, dieta adeguata, tecniche di rilassamento , trattamenti estetici e medici"; è facilmente traducibile in lingua italiana con "rimettersi in forma".

Rispetto al senso di colpa, avere coscienza che "sono le proprie scelte a fare la differenza", può essere invece definito un fattore positivo. C'è differenza tra "se non sono bello è colpa mia" e "visto che dipende da me, ho il potere di migliorare la mia condizione". Quindi, "su le maniche e darci dentro".

Se si è consapevoli di dover lavorare sulla propria autostima , sentirsi responsabili non è la strategia vincente. Bisognerà quindi focalizzare l'attenzione principalmente sugli obbiettivi del brevissimo termine, identificando quanto di buono stiamo facendo, non quanto ancora non abbiamo fatto o avremmo dovuto fare prima. Ovviamente, chi ha un tal modo di approcciarsi, leggendo queste righe penserà che ciò non dipende dalla propria volontà. Credere di non avere il controllo è tipico di questo profilo psicologico, ma non è così.

C'è da dire che il senso di colpa non è mai una strategia sana per affrontare un percorso di remise en forme. Se è il terrore di sentirsi inadeguati a direzionare la propria strategia (dieta e attività fisica motoria), a prescindere dal risultato finale nel breve e medio termine, prima o poi questo diverrà controproducente. Possono conseguire: mancato raggiungimento dell'obbiettivo ed effetto yo-yo , o nella peggiore delle ipotesi, distorsione della propria immagine corporea , attitudine compulsiva, sintomi depressivi e ansiosi , bipolarità, disturbi del comportamento alimentare (DCA). Se è vero che la remise en forme si basa sul concetto di benessere fisico ma anche psichico, vivere male il processo sarebbe un paradosso.

Non stiamo quindi parlando delle cause "reali" di uno stato di salute psico-fisica generale compromesso, bensì della propria attitudine psicologica. Comprendere quale sia la strategia mentale più adatta a sé stessi è fondamentale, anche se in pochi ci riescono – il ruolo del coach motivatore è invece questo, ovvero capire "da che lato" prendere il proprio paziente al fine di ottimizzarne le risorse.

Non essere in forma è una colpa oppure no? Dipende dalla propria attitudine.

Errori e Falsi Miti

Remise en forme: cosa evitare e a cosa NON credere

Oggi il principale mezzo di comunicazione è internet. Proprio per queste sue grandi risorse, viene continuamente sfruttato, oltre che da seri professionisti, anche da mediocri, truffaldini e business-man senza scrupoli. Quindi, prima di tutto, è opportuno "prendere con le pinze" ciò che si legge e dare ascolto al proprio buon senso. I miracoli non esistono, o meglio, non sono alla portata degli uomini; la strada più facile è, di solito, quella sbagliata – nonostante la soluzione più logica sia, per lo più, quella corretta. È quindi palese che, nonostante l'essere umano si stia evolvendo sulla strada del pensiero, l'istinto continui ad esercitare un ruolo essenziale alla sopravvivenza; questa non è una precisazione superflua, in quanto la capacità di ascoltarsi costituisce il primo grande requisito per seguire una strategia vincente nel lungo termine.

Detto questo, a molti utenti ciò non piace. Consapevoli o meno, in parecchi "scelgono di credere" a quello che li rende più felici; convincersi di essere "grossi per costituzione", che quella alla cellulite è una predisposizione genetica, oppure che il metabolismo diminuisce con l'età "alleggerisce il cuore". D'altro canto bisogna fare onore al vero e, finché non si conclude un protocollo adeguato in tutto e per tutto, questi rimangono semplici alibi.

Quindi, molto sinteticamente, andiamo ad elencare i principali errori e falsi miti ai quali molti lettori si aggrappano nella speranza di ottenere una degna remise en forme:

Ora che abbiamo fatto chiarezza ed eliminato il 99% delle sciocchezze in circolazione, passiamo ai "fatti".