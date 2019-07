Esistono sostanzialmente due metodi per eseguire il rematore su panca . Il primo, con una panca specifica, oggi piuttosto in disuso, per non dire pressochè scomparsa nelle palestre . Il secondo, con una qualsiasi panca o piano di appoggio. Vediamoli più nel dettaglio.

Il rematore su panca specifica si può eseguire potenzialmente sia con bilanciere che con manubri, e con qualsiasi impugnatura. Questo strumento non è altro che una panca molto alta, che permette di porsi in posizione prona (a pancia in giù) con le braccia stese, senza che manubri o bilancieri tocchino il pavimento. Solitamente, è presente una forcella di supporto (rastrelliera) per poggiare i sovraccarichi in massima distensione. La panca specifica per il rematore consente di emulare il rematore a 90° senza impegnare lombari, glutei e cosce, isolando maggiormente la schiena.