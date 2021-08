Recupero Post Allenamento: Perchè è Importante

In questo breve articolo cercheremo di spiegare meglio cos'è il recupero, come si suddivide e, soprattutto, come stimarne la giusta quantità.

Il recupero è uno degli aspetti più trascurati del ciclo "stimolo-adattamento" – che come sappiamo è il fulcro dei miglioramenti indotti dall' esercizio fisico – nonostante molti degli effetti provocati dall'allenamento si manifestino proprio durante e grazie ad esso.

In relazione al tempo, potremmo distinguerlo in tre tipologie:

Definiamo il recupero come il ritorno all' omeostasi di vari sistemi fisiologici a seguito di cospicui processi metabolici, infiammatori e danni muscolari indotti da sessioni di allenamento .

Come Miglioralo

In base a quanto detto nel paragrafo precedente, è logico dedurre che alcuni fattori siano fissi e non modificabili (come il sesso, l'età e le capacità soggettive), mentre gli altri risultino in qualche modo gestibili (dieta, sonno, allenamento ecc.).

Vediamo come poterli migliorare in modo da ottimizzare la capacità di recupero post- allenamento.

Garantire lo stato nutrizionale e migliorare la dieta

Lo stato nutrizionale dev'essere ottimale, il che implica di seguire una dieta bilanciata e ponderata sul livello e sulla tipologia di stimolo allenante applicato. Per un lavoro ad hoc, è indispensabile l'intervento di un dietista – meglio se in collaborazione col personal trainer incaricato.

Non dimentichiamo inoltre che il corretto apporto di acqua è strettamente necessario a mantenere la massima capacità di recupero. È nei liquidi che si diluisce la maggior parte dei nutrienti, pertanto, la disidratazione pregiudica sia lo smaltimento dei cataboliti che i processi di rinnovamento.

Se l'organismo tende a perdere molti liquidi con il sudore, il quale contiene anche elevate percentuali di minerali, può essere fondamentale integrare questi composti in misura proporzionale.

L'integrazione può inoltre supportare il mantenimento di uno stato nutrizionale soddisfacente sotto altri punti di vista. Ad esempio compensando eventuali difficoltà logistiche (con i pasti sostitutivi), "selezionando" i nutrienti da assumere in maggiori quantità ed in purezza (proteine ad alto valore biologico, maltodestrine, creatina ecc.) o introducendo molecole "ipoteticamente" coinvolte nei processi metabolici di rigenerazione (come la glutammina e l'arginina).

Attenzione! Per ottimizzare la capacità di recupero è importante che buona parte dei nutrienti, da pasti o integratori, venga introdotta nella cosiddetta "finestra anabolica" post-esercizio.

Adottare strategie di recupero attivo

Recupero attivo

La metodica del recupero attivo prevede che, subito al termine della sessione o tra gli sforzi interni alla stessa, vengano svolti esercizi di bassa intensità con l'obbiettivo di metabolizzare più rapidamente possibile l'acido lattico prodotto.

Non tutti condividono l'ipotesi che questa pratica sia realmente utile, a causa dei risultati contrastanti nelle sperimentali in oggetto. Ciò dipende, con tutta probabilità, dall'eterogeneità delle casistiche e da parametri importanti come il tipo e l'entità di sforzo, e le capacità metaboliche indotte dal grado di allenamento.

Scarico allenante totale o parziale

Prevede la riduzione parziale o totale del carico allenante, al fine di consentire la rigenerazione della fatica (mentale e fisica) progressivamente – anche se lentamente – accumulata nel macrociclo.

Molti usano scaricare ai primi accenni di overreaching, anche se spesso ciò non si rende davvero necessario – talvolta basta mutare il sistema di allenamento.

È inoltre essenziale per curare e prevenire overtraining.

Lo scarico risulta non solo fondamentale per i tessuti più "delicati" come cartilagini e tendini, ma consente l'aumento della performance grazie ad un super-compenso "finalmente totale" dell'organismo tanto quanto della psiche.

Elettrostimolazione

L'elettrostimolazione è basata sull'applicazione di elettrodi locali che, trasmettendo impulsi elettrici, generano piccole contrazioni muscolari involontarie.

Mentre ha una discreta utilità nel recupero funzionale o nel mantenimento del trofismo di soggetti con gravi problematiche o patologie, l'elettrostimolazione non sembra una buona soluzione per velocizzare il recupero.

Massaggi

Utili nel rendere sollievo, i massaggi non sembrano tuttavia supportati da alcuna evidenza scientifica nel velocizzare i processi di recupero o nel ridurre i DOMS.

Per crioterapia si intende la pratica di immergere la parte del corpo interessata in acqua fredda, a temperature di circa 10 °C, oppure con veri e propri impacchi di ghiaccio.

Questa genera vasocostrizione e, se da un lato è utile nella lotta ai dolori contusivi, dall'altra potrebbe essere controproducente per il recupero vero e proprio.

All'opposto della precedente, la sauna ha un effetto vaso-dilatante e pro-sudoriparo.

È del tutto priva di efficacia sul processo di recupero e, nei soggetti che hanno sudato molto, peggiora lo stato di idratazione.