Rebounding e Gestione dello Stress

Cos'è lo Stress

"Cosa hanno in comune gli esercizi di rebounding, le risate e le vacanze? Parliamone!". Al Carter, dirigente d'azienda e scrittore, affronta l'argomento.

Cos'è esattamente lo stress? Circa cinquant'anni fa il dott. Hans Selye, notando che tutti i suoi pazienti presentavano caratteristiche fisiologiche e psicologiche simili, scoprì la connessione mente-corpo in relazione allo stress. Esperimenti di laboratorio con i ratti dimostrarono che gli animali sottoposti a stress davano le stesse risposte fisiche. Selye afferma che ciò che è nocivo non è l'eustress, ma il distress. Il distress si ha quando l'organismo si trova in una condizione di squilibrio per un lungo periodo di tempo, per cui si viene a creare un ambiente interno non favorevole alle cellule dell'organismo stesso.

Negli anni trenta il dott. Hans Selye fu un pioniere nella ricerca sullo stress. Egli definiva lo stress in questo modo: "La risposta non specifica dell'organismo a qualunque richiesta che gli venga fatta". La risposta dell'organismo allo stress è conosciuta come sindrome generale di adattamento.

Quando venne chiesto al dott. Selye di presentare un articolo in Francia, ci si rese conto che in francese non esisteva una parola per lo stress, così egli ne coniò una: Le stress. Lo stesso avvenne quando gli fu chiesto di tenere una conferenza in Germania, non c'era una parola in tedesco che lo descrivesse, e così fu chiamato Der stress. Il dott. Selye individua due tipi di stress: l'eustress, o stress buono e il distress, o stress cattivo. Egli è stato quindi senza dubbio il fondatore del concetto di stress.

Tutti gli organismi, eccetto quelli in stato di coma, reagiscono costantemente allo stress, cioè c'è un'interazione fra gli esseri viventi e il loro ambiente che può essere di eustress o di distress. Infatti, lo scopo finale di tutti i programmi di esercizio fisico è di fare sì che l'organismo reagisca a una situazione eustressante in modo che si irrobustisca, diventando capace, in questo modo, di sopravvivere in situazioni distressanti.

Ogni esigenza cui deve fare fronte l'organismo è unica, in quanto questo risponde in modo differenziato: se abbiamo freddo tremiamo, se abbiamo caldo sudiamo. Inoltre, un notevole sforzo muscolare aumenta le richieste nei confronti del cuore e del sistema vascolare. Nella maggior parte degli esercizi pesanti la pressione arteriosa aumenta del 30/40%, il che determina un aumento del flusso sanguigno di circa il doppio. In altri tipi di stress che non siano dati dall'esercizio muscolare, può verificarsi un aumento simile della pressione. Ad esempio, in caso di intensa paura, nel volgere di pochi secondi spesso la pressione arteriosa aumenta fino al doppio rispetto al normale. Questa viene definita una reazione di allarme, la quale determina un picco di pressione in grado di fornire immediatamente sangue a tutti i muscoli del corpo che potrebbero aver bisogno di reagire all'istante per sfuggire al pericolo.

Ad ogni modo, a prescindere dalla risposta specifica, viene attivata anche un risposta non specifica che è indipendente dalla causa. Facciamo un esempio: una donna cui viene comunicato che il marito è morto nell'attentato al World Trade Center soffre un terribile shock emotivo. Se, anni dopo, questi dovesse presentarsi a casa vivo e vegeto, lei proverebbe una gioia incredibile. Gli effetti specifici dello stress sono opposti, ma gli effetti non specifici sull'organismo sono identici.

Questi stimoli che provocano la reazione dell'organismo sono detti stressori. Di per sé gli stressori non sono né buoni né cattivi, dipende da come il singolo organismo reagisce agli stressori. Un organismo sano e in buon equilibrio reagirà agli stressori in maniera eustressante; mentre un organismo malato reagirà negativamente in modo distressante. L'accumulo di fattori stressanti però, siano essi buoni o cattivi, sufficientemente forti, alla fine darà origine a disturbi fisici.

"Gli uomini che andavano in vacanza una volta l'anno avevano il 17% in meno di probabilità di morire nell'arco di nove anni rispetto a quelli che non prendevano le ferie, e il 32% di probabilità in meno di morire a causa di una patologia cardiaca", è quanto affermano i ricercatori dell'Università di Pittsburgh, della State University di Pittsburgh e della State University di New York a Oswego. I dati provengono da uno studio svolto su 12.866 uomini a rischio [malati] di disturbi cardiaci. I ricercatori dichiarano che prendersi del tempo libero può contribuire alla buona salute [migliore salute] perché offre una via d'uscita dal (dis)stress e più tempo con la famiglia e con gli amici (eustress). [ top ]