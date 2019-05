Rassodare le braccia e tonificare i tricipiti per contrastare l'effetto tendina

Con l'età e la mancanza di attività fisica, la pelle sulla parte posteriore delle braccia tende a creare un inestetico effetto a tendina.

Questo allenamento aiuta a rafforzare i tricipiti, i muscoli situati nella parte posteriore delle braccia, per ottenere braccia più toniche e sode. È importante controllare il movimento in ogni esercizio evitando di muovere il gomito in modo che l'azione sia centralizzata sui tricipiti.

Esercizi

Elevazione verticale, 4 serie da 16 ripetizioni

French Press, 4 serie da 12 ripetizioni

Dips su panca, 4 serie da 10 ripetizioni

Kick Back, 4 serie da 16 ripetizioni

Livello

Facile

Materiale

Due bottiglie d'acqua o due manubri e una sedia

Questo allenamento è offerto dalla Fitness Coach Gabriella Vico