Rassodare i glutei e dimagrire

Quanto tempo ci vuole per rassodare i glutei? Come tonificare i glutei in poco tempo? Dipende molto dall'anzianità di allenamento e dalla soggettività. Il neofita ha sempre un ampio margine di miglioramento, rispetto a chi, invece, ha già molti anni di duro lavoro sulle spalle. Pertanto, solo una persona "alle prime armi" - e giovane - potrà vedere buoni miglioramenti in poco tempo. Per tutti gli altri, ci vogliono mesi e anni, a seconda dell'obbiettivo e della base di partenza. Non esiste un metodo corretto e oggettivo per valutare l'aumento della massa muscolare dei glutei, se non valutare "lo specchio" e "come calzano gli abiti", incrociando le impressioni con ciò che indica la bilancia. Ovvero: Se la bilancia rimane stabile e i pantaloni si infilano con più difficoltà a livello del sedere, abbiamo fatto un ottimo lavoro! Perché significa che siamo riusciti a guadagnare trofismo e a calare di massa grassa; Se la bilancia aumenta e i pantaloni si infilano con più difficoltà a livello del sedere, "potremmo" aver fatto un buon lavoro; Se la bilancia diminuisce e i pantaloni si allargano a livello del sedere, o abbiamo tagliato troppo le calorie, o non abbiamo lavorato a sufficienza con i pesi, o entrambi.