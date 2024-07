Rassodare significa rendere più tonico e modellato un distretto muscolare. Shutterstock

Quanto tempo ci vuole per rassodare gambe e glutei? Presumendo che la persona interessata non abbia esperienza di allenamento, ovvero che sia sedentaria, i primi risultati arriveranno con una discreta rapidità. Le prime differenze sul tono muscolare a riposo potrebbero evidenziarsi già dopo 15-giorni. Il secondo step è collocato pressappoco a 3 mesi dal principio. Il terzo a circa un anno. Il quarto a 1,5-3 anni, ma quest'ultimo è il più correlato alla serietà, all'impegno e alla dedizione verso l'allenamento.

Come rimodellare gambe e glutei? Per ottenere ciò, l'intervento principale dovrebbe essere la muscolazione, ovvero l'aumento del vigore muscolare, indotto dall'allenamento di forza massimale e resistente di breve durata. Tuttavia, molte persone non si rendono conto che la propria necessità è per lo più di ridurre il pannicolo adiposo, ovvero di dimagrire. Poiché non è possibile ottenere un dimagrimento localizzato, questo si può ricercare solo con una dieta ipocalorica dimagrante. Spesso, per rimodellare il distretto in questione, è necessario ottenere entrambi questi obbiettivi, susseguendoli e ricercandoli con metodo. Dal principio, controllando semplicemente le scelte alimentari e iniziando ad allenarsi con i pesi "senza esagerare" è possibile ottenere entrambi gli effetti in modo "sorprendentemente" efficacie. Questa situazione, tuttavia, si arresterà velocemente, e sarà necessario prima ridurre il grasso corporeo con un cut dietetico specifico, e poi aumentare la muscolatura con un allenamento più duro e una dieta ipecalorica controllata.

Qual è lo sport che rassoda di più i glutei? A tal proposito, dobbiamo fare un distinguo: Ottenere gambe e glutei più belli;

Ottenere gambe e glutei da fitness model. Nel primo caso, qualsiasi sport o attività che recluti gli arti inferiori in maniera intensa, in termini di forza, velocità, esplosività, pliometria, relativa resistenza breve, è virtualmente efficace nel migliorare il tono di cosce e glutei. Basti apprezzare il lato B e le cosce degli sportivi di atletica, o di un ginnasta, o di un pallavolista, per capire quanto questo risultato possa essere indiscriminato. Al contrario, se parliamo di bodybuilding, il discorso cambia radicalmente, perché la composizione corporea - anche di un fitness model - è decisamente più "estrema". Senza sforare nei soliti cliché, per salire su un palco, anche a livello amatoriale e natural, bisogna possedere un rapporto tra massa grassa e massa magra molto più avanzato, e volumi muscolari decisamente superiori.