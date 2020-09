Allenare la Velocità nei Giovani

In questo articolo tratteremo l'importanza di una corretta stimolazione allenante della rapidità in fase di sviluppo , quindi durante la crescita dei giovani .

Per rapidità si intende capacità di organizzare un gesto motorio nel minor tempo possibile. Questo termine viene usato maggiormente riferendosi "all'azione" e la sua valutazione riguarda il tempo impiegato anche nella singola espressione ( aciclica ) – per esempio, il jab di un pugile .

In questo articolo parleremo della velocità o, come meglio si definisce in termini tecnici , rapidità del movimento .

la rapidità è una qualità fisica complessa , un vero e proprio conglomerato di varie capacità , che si manifesta in modi anche parecchio diversi nelle varie discipline sportive. È la capacità di muoversi rapidamente sia in movimenti ciclici che aciclici .

La definizione più completa della rapidità è quella fornita da Grosser, in quanto comprende non soltanto i suoi aspetti coordinativi e condizionali , ma anche le sue componenti psichiche . Per rapidità, nello sport, si intende:

Ricerche hanno dimostrato come bambini che si trovano nell'età prescolare già ottengono tempi di contatto o frequenze che sono vicine a quelli di atleti di spicco . Ciò dovrebbe stimolare ad allenare questi presupposti elementari della prestazione, già in questo periodo , attraverso forme ludiche ed adeguate all' età .

Poiché tra il quinto ed il settimo anno di età avviene un notevole perfezionamento dei movimenti di corsa, che è visibile anche in un miglioramento della velocità di corsa, in questo periodo di tempo vale la pena aumentare la quantità degli esercizi di rapidità .

Si può dunque agire in modo tale che, attraverso un'offerta multilaterale di esercizi , si tenga conto anche dell'aspetto della rapidità e si pongano le basi coordinative per il futuro.

In questa fascia di età, avviene la maturazione definitiva , anatomica e funzionale , della corteccia cerebrale . Questo porta a un miglioramento nel settore della velocità di reazione e all' accorciamento del tempo di latenza . In questo periodo di età, con semplici mezzi di formazione generale , ad esempio un allenamento a circuito e giochi di corsa adatti, si possono migliorare tutti i parametri della rapidità e della forza rapida , come è dimostrato in modo evidente dalle ricerche di Diekmann, Letzelter (1987) e di Steinmann (1990).

Come dimostrano numerose ricerche trasversali di Lehmann (1993), dopo una notevole spinta di sviluppo nell'età dai sei ai nove anni, tra i dieci ed i dodici anni non si produce alcun miglioramento ulteriore della rapidità elementare ciclica ed aciclica , sebbene la velocità di corsa, in quanto prestazione complessa, continui a migliorare . Questo indica che, in questo periodo d'età, è possibile influenzare solo scarsamente i presupposti elementari della rapidità , mentre avviene un aumento della velocità massima di corsa. Il miglioramento della velocità complessa di corsa sembra essere, invece, basato su altri fattori , come ad esempio la forza .

Età Puberale

L'allenamento della rapidità nella prima età puberale

Con l'inizio della pubertà avvengono profondi cambiamenti psicofisici che influenzano anche i presupposti e le prestazioni elementari e complesse della rapidità.

Durante la prima età puberale, l'eccessivo prevalere dei processi di eccitazione (alla base per la buona capacità di apprendere nuovi movimenti) viene compensato dall'aumento delle funzioni inibitorie. Perciò, i meccanismi nervosi centrali fondamentali sono relativamente "plastici", cioè possono essere influenzati da azioni esterne, come l'allenamento. Purtroppo, spesso, viene ignorato che ciò può portare a peggioramenti qualitativi.

In questa fase "plastica", avvengono cambiamenti molto intensi della costituzione fisica (incremento in lunghezza). Per questo motivo, i rapporti forza/peso o di leva non si sviluppano in modo proporzionale e si produce inevitabilmente, un aumento dei tempi di appoggio che precedentemente avevano raggiunto un livello sufficiente per le necessità del futuro.

Soprattutto nella prima fase puberale, bisogna effettuare un allenamento multilaterale della coordinazione, in modo tale che il cambiamento delle proporzioni corporee e delle condizioni organico-muscolari non porti a un peggioramento dei presupposti elementari della rapidità che, una volta raggiunta la pubertà, sono difficili da correggere.

Verso la fine della prima età puberale, i tempi di reazione e di latenza raggiungono i valori degli adulti e la frequenza dei movimenti, che successivamente cambierà ancora scarsamente, raggiunge il suo massimo tra 13 e 15 anni.

Grazie agli elevati tassi di incremento della forza massima e della forza rapida, determinati per via ormonale, come anche grazie all'aumento della capacità anaerobica, in questa età si producono guadagni elevati di velocità.