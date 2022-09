Quanto tempo riposare tra una serie di esercizi e l’altra

Allenarsi con regolarità è fondamentale per mantenersi in forma, purché lo si faccia nel modo corretto. Qualunque sia l'allenamento scelto, infatti, un aspetto spesso sottovalutato ma importantissimo è il tempo da dedicare al riposo tra una serie di esercizi e l'altra , diverso a seconda della tipologia e della preparazione di ognuno. Non rispettare i tempi consigliati e lasciare quei momenti al caso è un errore che potrebbe minare l' efficacia dell'allenamento stesso e portare a infortuni o lesioni.

In generale, il corpo impiega 60 secondi per raggiungere il 90% di recupero del suo trifosfato e tre minuti per attuare un recupero completo e ciò significa che più lungo è il riposo , maggiore è la capacità che si ha di completare le serie successive con lo stesso livello di sforzo del precedente. Tuttavia esistono differenze tra i diversi allenamenti da tenere in considerazione.

L' energia che deriva dal cibo viene convertita in una forma chiamata adenosina trifosfato o ATP , utilizzata per tutte le funzioni cellulari e in parte immagazzinata nei muscoli . Poiché ai muscoli non ne arriva in grandissima quantità questa deve essere costantemente sintetizzata tramite tre sistemi energetici : fosfageno , glicolisi anaerobica e glicolisi aerobica.

Quando sono necessari riposi brevi

Per chi si cimenta con allenamenti intensi come HIIT, Tabata o circuiti, i periodi di riposo devono essere più brevi e spesso 30 o 60 secondi tra le serie sono sufficienti. Ogni serie può essere composta da più esercizi e solitamente non è previsto riposo tra un movimento all'altro, visto che non fare pause tra di essi produce un maggiore effetto brucia grassi. Tuttavia potrebbe volerci tempo per raggiungere un livello di allenamento tale per cui non si hai bisogno di fermarsi tra i diversi movimenti ma riposare esclusivamente tra le serie.

Se ci si accorge di non riuscirci è bene fare meno ripetizioni o meno esercizi. A volte, basta sceglierne tre o quattro per serie con un riposo di 30 secondi tra di loro e 3 serie in totale per aumentare la resistenza e bruciare i grassi.