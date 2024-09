Quanto tempo dovrebbe durare un allenamento per non perdere i progressi?

Quanto ci si deve allenare per non vanificare gli sforzi fatti?

Non esiste una tempistica minima da mantenere per fare in modo che i benefici dell'attività fisica non svaniscano, perché ogni aspetto ha caratteristiche proprie e molto dipende se si vogliono mantenere forza muscolare, intensità o entrambe. Uno studio comparso sul Journal of Strenght and Conditioning Research nel 2021 ha analizzato ogni dinamica fornendo un quadro completo.

In generale si può però dire che la cosa fondamentale per evitare di perdere i progressi fatti è l'intensità, che deve sempre rimanere alta, a differenza del tempo che, invece, può essere ridotto, così come la frequenza degli allenamenti. Non importa, infatti, quanto spesso ci si allena ma come.