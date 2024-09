Quanto conta la genetica nel bodybuilding?

È noto da tempo che la genetica influisca sulla salute ed è condivisibile che determini anche alcune delle nostre capacità atletiche, come la massa muscolare e la forza. Non tutti siamo destinati a diventare atleti d'élite, non importa quanto duramente ci alleniamo; alcuni limiti sono invalicabili, perfino usando sostanze dopanti. Alcuni geni influenzano fortemente il nostro margine di miglioramento, e questo non vale solo per le discipline sportive, ma anche per il bodybuilding e la composizione corporea generale. Un esempio di influenza genetica è la ripartizione tra fibre ossidative e glicolitiche (IIb), le prime maggiori in chi nasce predisposto al fondo e le seconde maggiori in chi nasce portato alla forza e/o potenza. Queste ultime, assieme alle IIa specializzate, sono quelle con il maggior potenziale ipertrofico. Shutterstock

I geni possono influire sulla crescita muscolare? In effetti, esistono diversi geni che influenzano lo sviluppo e la crescita muscolare, indispensabile sia negli sport di forza, sia nel bodybuilding. Il loro coinvolgimento è, a dire il vero, piuttosto complicato, e non ancora del tutto compreso. In uno studio, i ricercatori hanno esaminato la manipolazione di oltre 40 geni nei topi da laboratorio e hanno scoperto che tutti aumentavano l'ipertrofia nel muscolo scheletrico. Hanno scoperto che tre geni (Asb15, Klf10 e Tpt1) erano espressi in modo più elevato nel tessuto muscolare (1).

I geni possono influenzare le malattie muscolari? Inoltre, i geni non influenzano solo la crescita, ma anche varie problematiche. Ad esempio, il gene MSTN codifica per una proteina nota come miostatina. Presente principalmente nel tessuto muscolare, questa proteina è responsabile del contenimento della crescita muscolare. Una rara condizione causata da una mutazione in MSTN provoca una crescita eccessiva di muscoli e un'ipertrofia anomala (2).

Testosterone e declino muscolare Il testosterone è un ormone che svolge un ruolo nella crescita muscolare. Gli uomini hanno molto più di questo ormone rispetto alle donne, motivo per cui sviluppano forza e sviluppano massa muscolare più facilmente. Uno dei fattori genetici più importanti che innescano il declino del tessuto muscolare è, non a caso, quello che regola il testosterone. Quando questo ormone diminuisce, la massa muscolare diventa più difficile da sviluppare e può verificarsi una perdita di tessuto e di forza. Un basso livello di testosterone può essere causato da condizioni patologiche, ma è anche una parte naturale dell'invecchiamento. I geni che regolano il testosterone hanno un impatto indiretto sul tessuto muscolare. Fortunatamente, nelle persone che si allenano, il testosterone rimane invariato fino ad oltre 60 anni.

Sensibilità insulinica e crescita muscolare L'insulina è l'unico ormone anabolico che possiamo "gestire attivamente". Viene rilasciata dopo i pasti e serve per "costruire" le riserve energetiche e i muscoli, inibendo, invece, i processi di demolizione. Quando le calorie sono in eccesso, l'insulina promuove l'aumento sia del grasso corporeo che della muscolatura. Allenandosi bene e adottando una dieta leggermente ipercalorica, alternata a tagli calorici ragionevoli, si può ottenere una crescita soprattutto muscolare. Per funzionare correttamente, tuttavia, l'insulina dev'essere recepita dalle cellule muscolari. La sensibilità di questi recettori è detta sensibilità insulinica. Questa è bassa negli obesi, nei sedentari e, in genere, in coloro che mangiano troppo da molto tempo. Esistono anche patologie che diminuiscono la sensibilità insulinica, come l'ereditarietà che sta alla base del diabete mellito tipo 2.

La genetica può rendere "impossibile" crescere a livello muscolare? A meno che non sussista una rara e grave malattia genetica, sarà sempre possibile ottenere guadagni muscolari. Le differenze tra la maggior parte degli individui in buona salute non sono così grandi. Ovviamente, stiamo parlando di progressi "interni" alla persona. E' logico che un soggetto di 100 kg e uno di 50 kg, che guadagnano il 5% del proprio peso in muscoli, a conti fatti risulteranno comunque diversi (nel primo caso 5 kg e nel secondo 2,5 kg).

Lato pratico: cosa possiamo fare? Per quanto riguarda la genetica, assolutamente nulla. Indipendentemente dal genotipo, per crescere a livello muscolare, tutti dovrebbero fare allenamento di forza mediamente da due a quattro volte alla settimana, dando priorità al parametro di intensità, ma conservando un volume allenante, e cercando di migliorare, comunque, tutti i parametri allenanti nel tempo. Riveste un ruolo fondamentale la dieta. Infatti, senza un surplus calorico, è impossibile far crescere la muscolatura, a meno che non ci si trovi ancora nella fase di condizionamento. Per ottenere ciò, d'altro canto, è indispensabile godere di una buona sensibilità insulinica, caratteristica ottenibile tenendo bassa la massa grassa (12-14% nell'uomo), eseguendo periodi di taglio calorico e allenandosi con costanza. Inoltre, le abitudini di vita sono particolarmente importanti per chi pensa di avere livelli di testosterone lievemente ridotti. E' indispensabile riidurre lo stress, allenarsi a sufficienza, dormire bene, non consumare alcol e mantenere a livelli fisiologici la massa grassa (non troppo alta, ma nemmeno troppo bassa per troppo tempo).