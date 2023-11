Quanto camminare in pendenza sul tapis roulant per dimagrire?

Una di questi è di alzarne la pendenza, in modo da camminare in salita.

Svolgerla all'aperto è il modo più semplice ma per chi preferisce allenarsi in casa , soprattutto in inverno quando le temperature rigide esterne possono mettere a dura prova, un'ottima alternativa è usare il tapis roulant .

Si bruciano più calorie

L'aggiunta di una pendenza aumenta significativamente le calorie bruciate durante la camminata. Questo perché quando si cammina in salita, il peso del corpo funge da resistenza e i muscoli, a loro volta, devono lavorare di più per spingere in avanti. Tutti i muscoli delle gambe reclutano un numero maggiore di fibre per questo sforzo extra che il corpo sta facendo e più fibre muscolari che lavorano significano più calorie si bruciano.

Stabilire in modo preciso quante calorie in più si brucino camminando in salita è impossibile perché sono diversi i fattori che influenzano il calcolo, come il peso della persona e il ritmo di camminata.

Indicativamente però, ecco quante calorie si possono all'incirca bruciare camminando in salita per 1 ora a un ritmo sostenuto di 3,5 mph, a seconda del peso corporeo.

58 kg: 354 calorie

70 kg: 422 calorie

81 kg: 490 calorie

93 kg: 558 calorie

Queste, invece, sono le calorie che si bruciano all'incirca camminando per lo stesso periodo di tempo, alla medesima intensità ma su una superficie piana.