Quanto bisogna camminare in salita per dimagrire?

La camminata in salita è tra gli allenamenti più efficaci per dimagrire e, al tempo stesso, aumentare la propria resistenza e tonificare la muscolatura.

Tra i benefici della camminata a ritmo sostenuto, rientra sicuramente la perdita di peso . Se la camminata è anche in salita, le calorie bruciate aumentano fino al 60% in più rispetto alla stessa tempistica e distanza percorsa in pianura.

Quanto tempo camminare in salita per dimagrire? Sono sufficienti 30 minuti su un percorso collinare per bruciare calorie e grassi. Ovviamente il dispendio energetico varia molto a seconda dell'intensità . Ad esempio: si bruciano 150 calorie in 30 minuti di camminata in salita a 5,6 km/h , che salgono a 190 calorie per 30 minuti di camminata a 7,2 km/h.

Uno dei rimedi più efficaci, e semplici da mettere in pratica, per contrastare i rischi della vita sedentaria e migliorare il proprio stato di benessere psicofisico, è il camminare . Un esercizio fisico benefico che, a seconda dei diversi modi di intensità, può portare a dei riscontri oggettivi.

Benefici della camminata in salita

Aumenta la frequenza cardiaca

Perdita di peso: si bruciano calorie e grassi in maniera più consistente, anche fino a +60% rispetto alla camminata in piano

Tonifica i muscoli di gambe e glutei

Riattiva il metabolismo

Rafforza i muscoli di polpacci e caviglie

Camminare in salita consente di bruciare molte più calorie e più grassi rispetto alla normale camminata in piano. Questo vale sia outdoor, in un parco o su pista, rispetto alla collina o alla montagna, sia in palestra con l'inclinazione del tapis roulant (si parte dal 5% e si sale). I benefici per la salute della camminata in salita sono davvero molti: a livello cardiocircolatorio, aumenta la frequenza cardiaca.

La camminata veloce aiuta anche a dimagrire, se associata a un regime alimentare dietetico e a stili di vita sani. In mezz'ora di camminata in salita è possibile bruciare fino a 200 calorie, e si accelera il proprio metabolismo. Non solo, è efficace per tonificare i muscoli di cosce e gambe, allenando proprio le fasce muscolari posteriori, che lavorano meno se si cammina in piano.

Un altro vantaggio della camminata in salita risiede nel gravare meno su ginocchia e caviglie.