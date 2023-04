Quanto aspettare dal pasto per allenarsi?

In linea generale non è necessario attendere troppo a lungo dopo aver mangiato per allenarsi. I carboidrati e le proteine appena assimilati giocano un ruolo fondamentale in relazione alla quantità di energia funzionale all'allenamento e alla condizione fisica post allenamento. I personal trainer consigliano di attendere almeno un'ora prima di allenarsi quando si consuma un pasto completo come la colazione o il pranzo. Se l' attività fisica è di bassa intensità , come certi tipi di yoga , pilates o una camminata, saranno sufficienti 30-40 minuti . È fondamentale digerire e metabolizzare il cibo introdotto prima dell'allenamento altrimenti una parte importante del flusso sanguigno verrebbe dirottata nell' apparato digerente sottraendo ossigeno ai muscoli.

Va precisato che. Fare sport senza l'adeguato apporto energetico di carboidrati, che sono la principale fonte di energia del corpo durante l'esercizio, porterebbe non solo ad un basso rendimento durante l'esercizio, ma anche ad un drastico calo della glicemia , che può provocare debolezza e nausea. Chi pratica bodybuilding ed attività ad alta intensità ha un fabbisogno proteico maggiore. Essenziale introdurre proteine ​​durante il giorno, ma soprattutto nel pre e post allenamento, in quanto le proteine, ossia ciò che costruisce i muscoli, sono importanti per il recupero. In determinate situazioni, si potrebbe aver bisogno di mangiare durante l'allenamento, ad esempio nel caso in cui le sessioni di allenamento siano lunghe. Se l'esercizio dura più di un'ora, gli specialisti in nutrizione consigliano di mangiare da 30 a 60 grammi di carboidrati da cibi facilmente digeribili come pane integrale banane o da bevande sportive.